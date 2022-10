Kirchner: "El peronismo no tiene candidatos; creo que Cristina no va a ser"

El diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner estimó este lunes que Cristina Fernández de Kirchner no será candidata a presidenta el año que viene. Lo dijo en medio de un creciente clamor por el regreso de la vicepresidenta a la competencia electoral que alimenta incluso La Cámpora, la agrupación que lidera el hijo de CFK.

"Creo que el peronismo no tiene (candidato)s. Alberto (Fernández) creo que ha dicho que sí, (Sergio) Massa ha dicho que no y creo que Cristina no va a ser candidata”, sostuvo el legislador en declaraciones a El Destape Sin Fin.

Las declaraciones sorprendieron porque parecen ir contra una corriente que empezó a tomar fuerza en los últimos días. Concretamente, chocan con el operativo clamor "CFK 2023" que viene alimentando el propio cristinismo, como viene contando Letra P. Algunos ejemplos: en la plaza del 17-O aparecieron carteles y se escucharon cánticos que pedían el regreso al ruedo electoral de la dos veces presidenta; figuras relevantes del universo K alentaron explícitamente una candidatura de la vice para volver a la Casa Rosada y el viernes, en un acto de La Cámpora santafesina, la hinchada también coreó "Cristina Presidenta".

"El desgaste es muy grande en una presidencia y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme. Ha hecho, incluso, el esfuerzo de ceder cuando era naturalmente la candidata a presidenta en 2019 y seguramente habría ganado", reflexionó.

¿PASO sí?

En medio de la discusión por las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el líder de La Cámpora remarcó la necesidad de "acordar entre todos el mejor sistema para elegir".

"Competir es lo que siempre me gusta: ganás o perdés. Es como en el básquet, no hay empate", reiteró y, en esa aparente defensa de las primarias, que están en discusión en el Gobierno, no le dejó espacio a Alberto Fernández. "Para un oficialismo, que su presidente vaya a PASO con otros competidores es por lo menos extraño", señaló y recordó que el expresidente Mauricio Macri "fue a PASO ne 2015, no en 2019", cuando todavía estaba al mano del Gobierno.

A pesar de que lo dio por autoexcluido de la competencia por la Casa Rosada en 2023, Kirchner le dio un empujón al ministro de Economía. "Sergio Massa está administrando las consecuencias de la gestión económica anterior. Tiene un conocimiento enormemente superior del Estado al de Martín Guzmán", comparó.

Qué más dijo Kirchner

- "Nosotros creemos en la participación siempre y en la construcción de mayorías".

- "En 2019, por pedido de Alberto Fernández desistimos de participar en las PASO de Hurlingham. En pos de la unidad sacrificamos el trabajo que teníamos hecho en ese municipio".

- "Venimos de un montón de hechos violentos en diferentes situaciones. La responsabilidad que uno siente es el cuidado de sus propios compañeros y compañeras".

- “Que tengas que subir con un chaleco antibalas quiere decir que no estamos funcionando bien como sociedad. No podemos resignar la manera de hacer política en Argentina. No es el país en el que uno quiere vivir".

- "Después del 9 de diciembre de 2015, la Argentina entró en un tobogán del que no salió más".

- "El peronismo tiene buenos dirigentes y buenas dirigentas, muy capaces, obviamente no cuentan con todo el respaldo mediático de (Horacio Rodríguez) Larreta”.

- "El macrismo ha tenido la posibilidad de demostrar ser mejor y no ha podido".