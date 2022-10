Jalil y Quintela se abrazan a una reforma de la Constitución en sus provincias

LA RIOJA (Corresponsalía Norte Grande) El debate por una reforma de la Constitución local calienta motores en la provincia y se pondría en marcha en las próximas semanas, en espejo con lo que está sucediendo en Catamarca, donde el oficialismo presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para avanzar en cambios en la Carta Magna que rige desde 1988. De esta manera, los mandatarios Ricardo Quintela y Raúl Jalil vuelven a operar en tándem, en una suerte de yin y yang del peronismo del Norte Grande, en la previa de las elecciones del año próximo en la que ambos buscarán su reelección.

En La Rioja, el Asesor Legal y Técnico de la "Casa de las Tejas" (como se conoce a la Casa de Gobierno local), Pedro Goyochea, confirmó que la iniciativa contempla diez ejes y que el proyecto ingresará en el corto plazo a la Legislatura porque "la decisión que viene madurando el gobernador Quintela es que se trate durante este año en la Cámara", de acuerdo a declaraciones radiales al multimedios local Medios Provincia.

Según el funcionario, la propuesta forma parte de los lineamientos de la gestión provincial y recordó que en su primer mensaje como gobernador, Quintela ya había señalado que este era uno de sus proyectos y en abril del año pasado oficializó el inicio del debate. Según Goyochea, desde entonces una comisión trabajó en la recepción de propuestas hasta lograr una síntesis que sería elevada en breve.

Uno de los ejes, agregó el Asesor Legal y Técnico, es eliminar la reelección indefinida parlamentaria y ponerle un límite también a los cargos en el Poder Judicial. "Se proyecta la reforma pensando a nivel institucional, planteando la necesidad de establecer límites a las reelecciones que se tiene en la función legislativa y deliberativa. Además, garantizar la alternancia, la periodicidad y la limitación para que la democracia se pueda también renovar en la incorporación de nuevos legisladores. Esta periodicidad también está pensada para la función judicial en el ámbito provincial", dijo.

Entre otros aspectos a reformar, también enumeró la discusión de una representatividad regional en la Cámara de Diputados, el acceso universal a los servicios públicos, la incorporación de la perspectiva de género en el texto constitucional, la autonomía de los municipios (con su correspondiente coparticipación de recursos), la reformulación del Consejo de la Magistratura (con el aumento de sus integrantes) y la incorporación de una renta básica universal como derecho.

En otra entrevista, esta vez en Radio La Red La Rioja, consultado sobre el llamado a una elección constituyente, señaló que "una vez que el proyecto se apruebe en la Cámara de Diputados, el gobernador Ricardo Quintela quedará facultado para convocar a elecciones de convencionales constituyentes en toda la provincia".

Se espera que en los próximos días surjan voces en contra del objetivo que se propone el oficialismo riojano, tal como sucedió el año pasado, aunque Quintela no tendría inconvenientes en reunir los votos necesarios para avanzar. En aquella ocasión, el senador Julio Martínez (Juntos por el Cambio) había denunciado que se trataba de un intento del gobernador de perpetuarse en el poder. "No creo que tenga problemas para sumar los votos en la Cámara, pero puede tener problemas con la gente, porque esto no está en agenda. Los problemas de los riojanos son la falta de trabajo, los bajos salarios y la inseguridad, entre otros", apuntó en declaraciones a Cadena 3.

En la misma sintonía se expresó el diputado nacional Felipe Álvarez. "Quintela demuestra estar totalmente desconectado de la realidad y las preocupaciones de los riojanos. Hablar hoy de una reforma constitucional, cuando la emergencia y la crisis sanitaria son dramáticas, es una falta de respeto a quienes sufren", lanzó.

Año electoral

Mientras tanto, en Catamarca avanza el debate en la Cámara de Diputados sobre los proyectos presentados para la reforma constitucional que empuja el oficialismo. Las miradas están puestas en la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político, que preside Ramón Figueroa Castellano, de estrecha relación con la senadora y exgobernadora Lucía Corpacci. En esa comisión se analizan varias propuestas presentadas para emitir dictamen sobre la conveniencia de poner en marcha el proceso reformista. Para ello, el cuerpo pondrá en marcha varios capítulos de consultas para recibir propuestas de organizaciones sociales, instituciones y particulares.

Hasta el momento se presentaron tres proyectos. El primero fue en 2020 y fue impulsado por la presidenta de la Cámara baja local, Cecilia Guerrero. Los otros dos llevan la firma del diputado provincial Hugo Ávila, del Frente Amplio Catamarqueño, y el último es de los bloques del Frente de Todos y de Consenso Catamarca, que cuenta con el aval de Jalil y de Corpacci, la conducción bicéfala del peronismo catamarqueño.

En las últimas horas, el diputado nacional Rubén Manzi, de Juntos por el Cambio, se mostró en desacuerdo con el proceso reformista, aunque admitió que hay puntos a modificar, como las reelecciones indefinidas. "No se puede votar ni debatir la reforma en un año electoral, porque una cosa es el debate electoral, donde hay una coyuntura y un debate básicamente partidario; y otra es una reforma de la Constitución, con un debate donde los actores y las temáticas se amplían", señaló al matutino catamarqueño El Esquiú.