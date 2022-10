De La Rural salió un presidente

Fueron mil personas las invitadas aquel 8 de mayo de 2019. A excepción de una de ellas, diez días después todas se sorprenderían. Salvo Cristina Fernández de Kirchner, que presentó su libro Sinceramente en el salón Jorge Luis Borges del predio de La Rural, cuartel general agrario durante la crisis con el campo, nadie imaginó la bomba política que estallaría el sábado 18 a las 9.02 en formato de video. "Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice", leyó la entonces senadora de Unidad Ciudadana.

Entre las 999 personas restantes que la escucharon en vivo y en directo diez días antes, una le pegó en el palo. Eduardo Valdés, frentetodista y amigo de ambos, salió del predio entre el tumulto de la dirigencia al grito de "Alberto candidato". En realidad, el actual diputado lo imaginaba a Fernández, en el mejor de los casos, como aspirante a vicepresidente. Al final, un primer mandatario salió de La Rural. Fue cuando, entre 34 minutos de monólogo, CFK dedicó un segundo a nombrar a su exjefe de Gabinete, una figura durante años vedada en el camporismo. No sólo lo citó: lo apuntó como el ideólogo de lo que terminó siendo un bestseller. En ese mismo acto, se reveló que ya se habían vendido 300 mil ejemplares.

"Cristina presidenta", se coreaba en la previa del evento K, en aquel 2019 como en este 2022. Fuera del salón, se improvisó un "patio militante" agrario para quienes no tenían entrada especial. Todo indicaba que sería un virtual lanzamiento de su candidatura. Fue así, virtual. Tenía cuatro patas y ladraba, pero no fue un perro. Hubo clima debajo del escenario, arriba un discurso aspiracional, con un llamado a firmar un nuevo "contrato social", y hasta danza de nombres de acompañantes. El de Fernández no fue el único. Otro invitado VIP fue Felipe Solá, otro dirigente peronista que se había alejado del universo K hasta su reencuentro. El que sería el primer canciller del Frente de Todos estuvo anotado hasta último minuto como presidenciable. No pocos lo apuntaron como compañero de fórmula.

La exmandataria había prometido hacer "todo lo posible" para que en 2019 hubiera otra persona que no fuera Mauricio Macri en la Casa Rosada. Se entendió como una obvia ofrenda para encabezar una futura boleta. Integró la papeleta al final, pero en un segundo lugar, en una estrategia que divide hoy a madre e hijo. Máximo Kirchner, tal como contó este lunes en El Destape, cree que ella debería haber encabezado la oferta del FdT. "Seguramente hubiera sido presidenta", arriesgó. Una ucronía.

En el mismo predio, este lunes, la contracara de la moneda, se presenta otro libro. En un escenario similar, Macri se enfrenta a la misma disyuntiva: ser o no candidato en las próximas elecciones. Enfrente tiene a un sector de su espacio que desea su jubilación. No será, en teoría, un lanzamiento de una candidatura, pero este lunes de Para qué servirá para explicar las futuras decisiones del expresidente. Para qué, si no, armar este evento.