Bullrich pidió que Larreta no incline la cancha con los fierros porteños

La titular de PRO, Patricia Bullrich, pidió que haya "juego limpio" entre quienes disputan las candidaturas de Juntos por el Cambio (JxC) y puso el foco en la utilización de los fondos públicos para la campaña electoral, en un mensaje teledirigido a quien hasta ahora aparece como su principal competidor dentro del partido amarillo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"En una interna puede o no haber juego limpio. Eso significa que todos entendamos las cosas de una manera transparente y que tengamos transparencia en el uso de los recursos y en todo. De mi parte está garantizado. Cada uno debe entender que si quiere un cambio no puede realizarlo desde una cultura que no represente ese cambio, porque va a ser contradictorio", sostuvo en una entrevista a la señal televisiva TN.

En la misma línea, la exministra de Seguridad insistió en la importancia de no utilizar los recursos estatales para lograr a objetivos políticos personales y reclamó hacer efectivo un debate de ideas y de programas.

"Si quiero hacer un cambio, no puedo hacer una campaña clientelar, utilizando recursos del Estado, debo hacer una acorde con lo que digo. Entonces les pido a todos que garanticemos que estas cosas sean así, porque es un valor de Juntos por el Cambio. Que sea un debate de ideas, a qué cosas se va a animar y cuáles no", reiteró.

Las palabras de Bullrich surgen en horas en las que el jefe de Gobierno porteño encabeza la cumbre de alcaldes del C-40, un mini G-20 en el esbozó su plan económico en tono presidencial en un marco de presencias internacionales en la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, la dirigente se mostró ajena a las tensiones que existen dentro de la coalición opositora y aseguró que se mantiene "en pleno contacto con la sociedad". "No estoy en esa. Estoy al margen de un debate interno, estoy recorriendo el país e intercambiando con la gente del Gran Buenos Aires y voy por una lateral social de las causas que a la gente le importan", añadió.

Bullrich habló también del respaldo que recibió por parte de Mauricio Macri, quien aseguró que la ve como candidata a Presidente de cara a 2023. Además, manifestó que no espera que el exmandatario tome partido por ninguno de los nombres que dirimirán el debate en una interna y que no le pediría el apoyo político.

"Yo también me imagino Presidente. Me parece que hay una construcción con la sociedad que es lo que hace que Mauricio diga eso. No significa que se haya definido. Él debe estar por encima de los candidatos porque él es el Presidente o expresidente del PRO. No creo que sea bueno para quienes trabajamos para el futuro pedirle una definición", afirmó.