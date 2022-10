La UCR va a internas en La Rioja con la pelea de las candidaturas de fondo

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) No pudo no ser. No hubo lista de unidad para elegir a las autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR) de La Rioja, por lo que el próximo 6 de noviembre el partido centenario irá a las urnas para elegir a la conducción partidaria. Pese a que en la recta final hubo diálogos contrarreloj, un espacio pateó el tablero y se presentaron dos listas. En el fondo, se escuchan los ruidos previos a la definición de los nombres de las postulaciones a la gobernación, intendencias y concejalías en una provincia en la que no rige una versión local de las elecciones primarias.

La boleta oficial "Héctor Olivares" postula para presidenta del partido a Cristina Salzwedel, secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de La Rioja, y para vice al abogado y diputado provincial Gustavo Galván, hijo del histórico dirigente Raúl Galván, varias veces diputado, senador y candidato a la gobernación. La lista opositora, denominada "Cambio Radical", está integrada por el dirigente e ingeniero Américo Oyola, de Chamical, secundado por Miriam Fuentes. La otra voz disonante antes del cierre de listas era la del dirigente de Chilecito Miguel Pedone, enrolado en Evolución, el espacio referenciado en el senador porteño Martín Lousteau, y que mide fuerzas para competir por la intendencia capitalina con la jefa comunal, Inés Brizuela y Doria. Sobre el filo, finalmente llegó a un acuerdo con el oficialismo boina blanca.

De todos modos, esta semana deberá expedirse la junta electoral partidaria sobre un puñado de impugnaciones cruzadas entre ambos espacios, contra algunas candidaturas y por cuestiones de forma, que podría alterar la convocatoria a la contienda.

En la previa del cierre de listas, el radicalismo riojano recibió la visita de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, cuya injerencia en la previa de las elecciones legislativas de 2021 hizo ruido en la provincia mucho más allá de los límites de la fuerza amarilla. En aquella oportunidad, la exministra intervino el partido a nivel local ante la negativa de Julio Sahad, titular del PRO riojano, de acordar con el radicalismo y se mostró en la cuna del menemismo del brazo del senador radical Julio Martínez y de Brizuela y Doria.

Como el año pasado, esta vez Bullrich visitó pequeñas y medianas empresas y formó parte de un acto en la capital riojana con figuras del radicalismo local, en el que hizo uso de la palabra junto a Guillermo Galván, viceintendente del municipio capitalino y hermano del diputado provincial. El funcionario, junto a la concejala PRO Luciana De León, auspiciaron la llegada a tierras riojanas de la exministra de Seguridad. Martínez también fue de la partida.

Oficialmente, la demostración de fuerza apuntó al fortalecimiento de la alianza Juntos por el Cambio (JxC), así como anteriormente se trabajó en la provincia desde los distintos espacios de la coalición para los actos que protagonizaron los precandidatos presidenciales rojiblancos Facundo Manes y Gerardo Morales, titular del Comité Nacional de la UCR. Puertas adentro de la oposición riojana, a nadie se le escapó el volumen de la asistencia al acto con Bullrich, que en sus filas contabilizan como parte de los logros de su campaña rumbo a la Casa Rosada, y que durante su discurso le hizo un guiño a Guillermo Galván para que compita por la candidatura a gobernación en 2023.

Con estos movimientos como telón de fondo, el radicalismo riojano aguarda la aprobación de la junta electoral a la nómina opositora para las internas del 6 de noviembre. En el oficialismo, apuntan al sector díscolo del partido por carecer de anclaje para la compulsa partidaria.

"Lamentamos que no haya dado resultado el diálogo, porque hubiéramos preferido que se alcanzaran acuerdos, como se logró con quienes representan al senador Lousteau en nuestra provincia. Es un problema para nuestro partido, porque hubiéramos preferido no llegar al desgaste de una confrontación interna. Ahora, solo resta esperar que la junta electoral resuelva las impugnaciones, porque si una de las listas se cae, no habrá internas", sostuvo Gustavo Galván, en diálogo con Letra P.

En la vereda del frente, en declaraciones a radio La Red de La Rioja, Oyola expresó: "Esperamos que la junta electoral no baje nuestra lista. Al autoritarismo que se apoderó de la UCR le decimos basta. Participamos en este proceso con toda humildad y con la firmeza y las convicciones que ameritan estas situaciones".