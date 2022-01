Estalló el verano político: el albertismo agita la reelección del Presidente

El verano político ya estalló. Desde el paisaje bucólico de Cariló, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz puso en la agenda de la temporada 2022 la reelección del presidente Alberto Fernández: “Se va a dar naturalmente”, dijo en una entrevista con La Nación.

Tolosa Paz habla por el albertismo. Sus declaraciones reeditan un clamor que inició en agosto el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, y se suman a las que formuló este fin de semana el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, pero chocan con las de Eduardo de Pedro, Caballo de Troya de CFK en el gabinete, que, en una entrevista en tándem con los hegemónicos Clarín y La Nación, advirtió: “No es momento de hablar de candidaturas para el 2023”.

El contraste parece precipitar lo que este sábado escribió Diego Genoud en Letra P: “2022 será el año de la guerra fría entre Fernández y Fernández” como previa del choque que acaso no puedan evitar los socios del Frente de Todos (FdT) cuando llegue el momento de la definición de las candidaturas para las presidenciales de 2023.

En ese contexto, la legisladora trajo a escena los dichos del Presidente durante el acto por el Día de la Militancia, cuando en medio de la euforia por “la remontada” tras la derrota en las primarias expresó su aval para que el oficialismo vaya a internas el próximo año y dirima así quién competirá por el mandato que lo suceda.

“Creo que Alberto fue muy claro el 17 de noviembre (...) Dijo: ‘Yo sí voy a trabajar para ser reelecto’, y es lo que la Argentina necesita, porque se va a dar de por sí si seguimos creciendo y le podemos transformar la vida a aquellos a los que todavía no pudimos hacerlo (...) Celebro que Alberto se pare sobre el PJ. Y diga que va a ser un partido competitivo y que haya PASO. Porque esa base de ampliación va a ser un éxito”, manifestó.

Como escribió Gabriela Pepe este domingo, el albertismo apuesta a la unidad de la coalición gobernante como condición sine qua non para aspirar a estirar más allá de 2023 el proyecto político iniciado en 2019, pero el albertismo -oficialmente nonato- trabaja, con la reelección como horizonte, en la construcción de un tipo de liderazgo presidencial que, hasta el momento, Alberto Fernández no ha ejercido.

En esa línea, durante la entrevista, Tolosa Paz se encargó de aclarar en varias ocasiones que -dentro del FdT- son conocidas las diferencias entre el Presidente y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, pero que, a su vez, son parte de la esencia y conviven dentro del armado.

“No son lo mismo Alberto y Cristina. Y no son lo mismo tampoco Sergio (Massa) y Máximo (Kirchner). No tienen la misma forma ni manera de tomar las decisiones. Por algo Cristina dijo que el presidente era Alberto, sino hubiera sido ella. Eso pone de relieve una mirada constante en las diferencias. Las hay. Pero también la tiene la oposición. No las negamos. Pero va a haber una síntesis”, aseguró la dirigente elegida por AF para encabezar la lista de aspirantes a una banca en la Cámara de Diputados de la nación por el oficialismo en representación de la provincia de Buenos Aires.

De la misma manera, insistió en que “el Frente tiene el protagonismo de Cristina y de Alberto, y de Sergio Massa, más Máximo en su rol como presidente del bloque”. Sin embargo, estimó que “después de dos años de Gobierno, después de cimbronazos como fue el resultado del 12 de septiembre”, aprendieron a “tratar de manejarlo hacia adentro, y a tener la discusión interna sobre cuáles son los mecanismos a utilizar y cómo sintetizarlos hacia afuera.

“Hemos aprendido que esas heterogeneidades internas pueden obviamente empezar a traer tensiones innecesarias en un momento en el que el Frente tiene que seguir abonando la unidad y salir con mucha fuerza a ganar terreno de cara a los problemas que tiene la ciudadanía”, ratificó.