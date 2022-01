Stolbizer pide “ordenar" el funcionamiento interno de JxC e incluir al GEN

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) y líder del GEN, Margarita Stolbizer, exigió "ordenar el funcionamiento interno" de la coalición opositora ya que ni siquiera hay “un grupo de WhatsApp del interbloque” en la Cámara baja y demandó incluir a su partido y al legislador nacional Facundo Manes.

“Se hace necesario ordenar el funcionamiento interno, no hay un grupo de WhatsApp del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio (JxC), no hay comunicación interna entre los presidentes de los bloques del espacio, no hubo reuniones previas a las sesiones con los nuevos miembros del bloque que asumieron en diciembre", se quejó la diputada en declaraciones a la agencia de Noticias Argentinas (NA).

Para la dirigente, el “desorden del interbloque” se traslada a la mesa nacional de JxC, que se reúne los lunes para analizar y debatir la actualidad política. “El GEN es un partido nacional y no logramos que nos incorporen. En Buenos Aires nos fue bien porque hubo un esquema de ampliación con la llegada de Facundo Manes, pero eso no está volcado en la conformación de la mesa”, aseguró y agregó: “Me pregunto de dónde surge la representación de cada integrante. Es como si las últimas elecciones no hubieran sucedido”.

La legisladora sostuvo que es necesario “definir en conjunto las reglas” de trabajo de JxC porque sino la “falta de debate interno hace que cada uno haga las cosas a su manera” y “cada cual converse con quiere”. De todas maneras, minimizó las diferencias que existieron durante los últimos días entre diferentes figuras de la alianza, a las que calificó como “tensiones razonables” sobre las que no “hay que dramatizar”.

Asimismo, se diferenció de los acercamientos que existen entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, al considerar que el libertario no se debería sumar a las filas de JxC. “Ese es otro resultado de este desorden del que hablo", analizó.

En este sentido, Stolbizer se inclinó más por las posturas del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien se distanció durante los últimos días de las posiciones más duras de JxC y abrió el diálogo con el presidente Alberto Fernández sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La diputada declaró compartir varias “posturas”, pero aclaró: “Tampoco se trata que lo que él diga es lo que todos tienen que seguir".