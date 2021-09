Perotti cruzó duro a Frederic: “La ministra no entiende”

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, criticó duramente a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, por negarse a enviar más fuerzas federales a la ciudad de Rosario, atravesada por una escalada de violencia y crímenes que se agudizó esta semana. La polémica llega a días de las PASO, en medio de los cierres de campaña y las acusaciones cruzadas.

El mandatario dijo sentirse respaldado por el presidente Alberto Fernández y acusó a la titular de la cartera de Seguridad de no tomar dimensión de la situación ni ser consecuente con el presidente. "Me siento respaldado por el presidente, que vino a la ciudad y dijo que no se podía permitir que esto pase. Me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente dice", disparó. En ese sentido, replicó a Frederic la comparación que hizo con otras provincias: “lo que acontece acá no pasa en otra jurisdicción".

En contacto con Radio 2 de Rosario, el rafaelino detalló que en Santa Fe hay 3.749 agentes federales. "Se debe hacer un desgranamiento de ese número, porque algunos están afectados a zonas de riesgo y otros a seguridad ciudadana. En seguridad ciudadana hay 800 por turno, que no es un número menor; los necesitamos", argumentó.

Por último, Perotti sentenció que "lo que se permitió durante tantos años llevó a que estas bandas se conviertan en organizaciones criminales”. “Necesitamos ayuda mientras reconvertimos una institución policial, que tiene mucho por mejorarse, equiparse y por recuperar la confianza de la ciudadanía", concluyó.