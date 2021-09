Macri y Bullrich, en las dos trincheras de la batalla final Negri vs. Juez

Ambos decidieron no viajar a Córdoba para los cierres de campañas, pero jugaron fuerte sus fichas en la interna caliente de Juntos por el Cambio. Mauricio Macri y Patricia Bullrich participaron esta semana de manera virtual de los actos proselitistas que encabezaron las duplas Mario Negri - Gustavo Santos y Luis Juez - Rodrigo De Loredo. Mientras el expresidente respaldó la lista de Juntos por Córdoba, la exministra apoyó a la nómina de Cambiando Juntos. La batalla final entre estos dos espacios culminará este domingo por la noche, que encontrará a los competidores en búnkeres separados.

En la Plaza de la Música, Macri apareció en una pantalla gigante durante el acto del cierre de campaña de Gustavo Santos, a quien definió como “el mejor ministro de Turismo de la historia argentina”, y del primer precandidato a senador, Mario Negri. En ese contexto, el exmandatario llamó a dar vuelta la historia desde Córdoba, para que "empiecen 20 años de crecimiento”.

Asimismo, explicó que su apoyo para Negri se fundamenta en “el camino" que recorrieron juntos para "darle batalla al populismo”. Con críticas ya conocidas al kirchnerismo, volvió a decir que se siente “un cordobés más” y llamó a trabajar para “la construcción de una epopeya como la que comenzó en el 2015”.

Pos su parte, la titular del PRO apareció sobre el filo del cierre de la campaña de la dupla Juez -Rodrigo De Loredo con un mensaje grabado para potenciar la lista de sus bendecidos. Según Bullrich, la boleta de Cambiando Juntos es “la versión más fuerte" de la alianza opositora que necesita el Congreso en este momento "tan complejo" de la Argentina. "Solo con esa fuerza podemos decirle basta y frenar al kirchnerismo”, agregó la exministra de Seguridad.

Juez, confiado, pero alerta

El martes, Juez y De Loredo comenzaron a cerrar su campaña con un acto en la ciudad de Río Cuarto. Allí, el espacio afianzó la postura que se presenta “aguerrida” frente a la administración del FdT y trató de enviar un mensaje de unidad para el afuera antikirchnerista indeciso, ese que teme que las cuitas internas resquebrajen aún más al espacio opositor.

En ese sentido, el mensaje de Juez se asienta en la confianza de una unidad sostenida en el compromiso de lucha contra el kirchnerismo. “El domingo vamos a estar todos juntos para enfrentar a ese enemigo que nos lastima y que nos humilla”, dijo el actual diputado, que también se hizo lugar para lanzar una advertencia respecto a uno de los temas que más lo desvela elección tras elección: la fiscalización.

Juez durante el acto en Río Cuarto

“Que las encuestas nos den una ventaja indescontable no significa que nos tengamos que relajar en la fiscalización. No escuchen a aquellos que dicen ‘yo les voy a fiscalizar a todos’, esos que se hacen los suecos y dicen que no quieren entrar en ningún conflicto…las pelotas! Nosotros queremos fiscales nuestros, tiene que haber un fiscal de esta lista por cada mesa”, arrojó Juez ante el aplauso de la militancia reunida en la sede del riocuartense club Pasteur.

“Yo creía que me las sabía a todas hasta que me robaron la elección y ahí aprendí el valor que tiene el militante nuestro cuidando las urnas”, advirtió en referencia a la elección provincial del 2007, cuando denunció haber sido víctima de un fraude electoral orquestado por el oficialismo cordobés a favor de la victoria de Juan Schiaretti.

Antes, De Loredo ya había posado una buena parte de sus cuestionamientos para el proyecto político del PJ provincial, al que responsabilizó por gestar 170 asentamientos populares “carentes de las más mínimas y elementales estructuras que permitan un desarrollo de sus habitantes”. “Ese es el ejemplo más gráfico de cómo fueron construyendo la pobreza”, afirmó.

Negri saca chapa

El miércoles, la lista de Negri reunió a la militancia en la Plaza de la Música, el mismo lugar en el que Macri había cerrado su campaña dos años atrás, cuando a pesar de la derrota nacional, se alzó con más del 61% de los votos que se contaron en Córdoba.

Negri jugó con esa historia. “A nosotros nos es un poco más fácil porque el kirchnerismo y los cordobeses son como el agua el aceite”, afirmó el jefe del interbloque de diputados de JxC, que se descargó con múltiples críticas a la gestión de Alberto Fernández pero también sacó su chapa para caerle a sus principales oponentes internos.

Negri confía en ganar la interna de JxC

En medio del discurso, sacó una piedra de su bolsillo y la mostró al nutrido auditorio presente en el lugar. “Yo cuando escucho que hablan de que se la bancan y son duros, les digo que había que bancársela cuando nos taparon de 140 toneladas de piedras. Había que estar esa noche en el Congreso, cuando querían tumbar el Gobierno”, aseguró. “Frente al kircherismo no es un problema de guapos, es un problema de tener cabeza. Para hacernos los malos y contar cuentos hay que hacer un espectáculo, no pretender gobernar el país”, dijo en otro de los pasajes con destinatarios precisos que tuvo su mensaje.

Previo a eso, agradeció el apoyo de “un montón de dirigentes de Juntos por el Cambio”, se apoyó en la militancia de su espacio y aprovechó para volver a pegarle a sus oponentes, que la semana pasada intentaron contrarestar el apoyo de Macri sumando a Horacio Rodriguez Larreta a las piezas gráficas de su campaña. “Ninguno de nosotros se tentó en forzar una foto no otorgada para hacer un cartel. Nos hubiese dado mucha vergüenza y mucho dolor”, dijo Negri al respecto.

Más allá de eso, el radical también envió un mensaje de unidad a la interna de la que participan cuatro listas distintas: “El domingo se eligen candidatos, la energía fuerte la tenemos que poner para noviembre”. “Hay que llenarlos de votos para que sepan que no son dueños de las instituciones que tiene que hociquear en el Congreso para buscar acuerdos, de lo contrario nos van a llevar al fondo del mar. Después, vamos al 2023”, afirmó el diputado que invitó al oficialismo provincial a sumarse a la cruzada. “No sabemos lo que piensan en Hacemos por Córdoba pero contra el populismo hay que tomar una decisión y el peronismo cordobés algún día va a tener que decidir. Nosotros nunca nos corrimos de nuestras convicciones”, afirmó.