Enrico va a la Justicia contra el "zar del juego clandestino"

El senador provincial santafesino Lisandro Enrico advirtió que denunciará por falso testimonio al empresario Leonardo Peiti, señalado como el zar del juego clandestino en la provincia, quien lo habría involucrado en un supuesto pago de sobornos en una declaración dentro de la ley de arrepentido. "Es un disparate y un invento", afirmó el legislador radical del departamento General López.

Peiti, preso acusado de liderar una red de juego clandestino en Santa Fe, habría involucrado a Enrico y otros senadores provinciales como supuestos beneficiarios del pago de sobornos para beneficiarlo en un negocio ilegal de juego on line. Tal declaración se enmarca dentro de la Ley 27.304 del imputado arrepentido, que prevé beneficios como el descuento de pena por aprotar información valiosa para la investigación.

"Es de suma gravedad que un imputado por varios delitos deslice que le dio dinero a Senadores, y como en mi caso puntual es un disparate y un invento porque fui uno de los que denunció en la justicia el juego clandestino, corresponde que se investiguen a fondo esas declaraciones", afirmó Enrico.

"Al mencionarme no solo que miente en cuanto a mí u otros senadores sino que está defraudando a la propia justicia ya que su declaración debe ser basada en información cierta y colaborativa y no en cortinas de humo", agregó.

"Si el capo del juego clandestino declaró falsamente ante la justicia ha cometido un delito grave que por su gravedad no es excarcelable, agravado justamente por el hecho de brindar información falsa ante las autoridades investigativas", agregó.

"Me queda la tranquilidad de lo que siempre hice. Bajo mi firma y con mis denuncias realizadas en sede penal se investigaron una decena de casas de juego clandestino, cosa que hice y sigo haciendo con otros delitos como el narcotráfico. Estar en la vereda de enfrente de Leonardo Peiti o su abogado encubridor Luis Rossini lo tomo como una buena señal de mi rumbo político, porque ellos representan la podredumbre, el delito y la corrupción de esta provincia, yo en cambio trato de representar de la mejor manera a los ciudadanos que me eligen y me dan un mandato de pelear siempre en contra de las mafias", cerró.