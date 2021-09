Rovira culpó al efecto Fernández por la caída del misionerismo

El efecto dominó que derrumbó las expectativas del Gobierno, también se hizo sentir en Misiones y provocó una de las sorpresas de las primaras. El crecimiento de la alianza Juntos por el Cambio (JxC), que cosechó la mayor cantidad de votos en la disputa de sus cinco listas, relegó al segundo lugar al oficialista Frente Renovador de la Concordia y a un minúsculo tercer puesto al Frente de Todos.

En la suma de sus listas, JxC logró el 40,24% y se alzó con la mayor cantidad de adhesiones. Por lo bajo, en el gobierno misionero apuntaron a la gestión de Alberto Fernández como responsable de la fuga de votos hacia la oposición. “El Frente Renovador escuchó y acatará el mensaje emitido por el pueblo misionero el último domingo en las urnas, como lo ha hecho siempre. Hubo una voz clara que ha manifestado disconformidad con el rumbo del país y ha pedido a los gobernantes que rectifiquen la dirección y que miren más al interior del país. En eso coincidimos plenamente los misioneros”, enfatizó el conductor de la Renovación, Carlos Rovira.

La lista única de la Renovación fue la más votada, lo que deja bien posicionados a Carlos Fernández, intendente de Oberá, y Claudia Gauto de cara a las definitivas. Según los datos del ministerio del Interior, la lista renovadora obtenía el 32,66% de los votos con el 99,52 por ciento de las mesas escrutadas, una considerable merma respecto del 46,6% alcanzado por el misionerismo en los comicios provinciales del 6 de junio.

“Espero que el Presidente nos escuche, corrija su visión y mire a Misiones”, insistió Rovira, quien remarcó que el gobierno provincial "no se ha quedado nunca ni se quedará en la queja”.

Son varios los puntos que se pueden anotar en el descontento. Uno es el veto a la Zona Aduanera Especial, que mantiene latentes las peligrosas asimetrías con Paraguay y Brasil y la escasa eficacia de las negociaciones con la Nación. El último ejemplo: durante su última visita a las Cataratas, Fernández se había comprometido a agilizar la apertura del puente que une a Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu para reactivar el turismo internacional. Tres días antes de las elecciones, un funcionario de segunda línea de Salud descartó de plano la apertura y pisoteó las expectativas de decenas de empresas y cientos de trabajadores vinculados al turismo. El voto a JxC fue rotundo, dejando al FdT tercero en la ciudad de las Cataratas.

En JxC, el más votado fue el radical Martín Arjol, con 31,54% de los votos de la coalición, secundado por Pedro Puerta (28,04%), que hizo una buena elección en la zona sur y relegó al tercer puesto a Martín Goerling (18,2%), el candidato oficial del PRO y bendecido por Patricia Bullrich.

El Frente de Todos en Misiones volvió a mostrar una opaca performance. Quedó tercero con 17,73%, pero con un fuerte mensaje desde Misiones al Presidente y a la vice Cristina Fernández, quienes habían dado un respaldo explícito a una de las boletas, en detrimento de las otras dos.

El resultado fue exactamente al revés. Se impuso Isaac Lenguaza, el abogado posadeño que reconquistó las bases del Partido Agrario, que había quedado despechado con el acuerdo que los relegó a un papel de reparto en las elecciones de junio, cuando la diputada nacional Cristina Britez impuso a candidatos de La Cámpora en el armado provincial. “El domingo manda la gente, no las estructuras”, había pronosticado Lenguaza antes de las elecciones. La vendetta se hizo realidad. Reunió el 38,74% de las preferencias de quienes votaron al FdT. En segundo lugar en la interna se posiciono Tierra, Techo y Trabajo, de Graciela De Melo con 32,08%. Esta corriente está cimentada en los movimientos sociales donde manda el diputado provincial Martín Sereno. El académico Javier Gortari, el favorito de la Casa Rosada, obtuvo el 29,16%.

“Nuestra fuerza joven sigue creciendo elección a elección, seguiremos trabajando para ser la alternativa en la Provincia. Felicitaciones Isaac Lenguaza, nuestro acompañamiento para lo que viene”, tuiteó la Britez, responsable del armado local del Frente de Todos.

Volatilidad

La Renovación, pese a salir segunda, hizo una mejor cosecha que hace dos años, cuando había quedado tercera en la disputa por las bancas nacionales, con 151.642 votos. Esta vez logró 197.494, un crecimiento de casi 45 mil votos, pero a la vez 45 mil votos menos que los obtenidos en las provinciales del 6 de junio pasado.

El resultado de JxC también reflejó una alta volatilidad del voto. Había obtenido 170.585 votos en 2019, casi 145 mil en junio de este año y ahora obtuvo 243.2953, sumadas todas las listas.

Para el radicalismo es el primer festejo en mucho tiempo. Desde los tiempos de la Alianza no celebraban como el domingo último, con baño de cerveza incluido entre la militancia que acompañó a Arjol, concejal posadeño de apellido ilustre en la UCR. “Esto no es producto de la casualidad, no fue que los planetas se

alinearon y tuvimos suerte, esto es el producto del esfuerzo y el trabajo que realizamos desde el primer día”, exclamó Arjol.

Es la primera vez que la UCR se impone al macrismo y ahora el objetivo es que no haya muchos heridos. Arjol instó a los suyos a seguir fortaleciendo el espacio, para ratificar el resultado en noviembre. “Estoy seguro que los militantes del PRO estarán con las mismas energías que nosotros, que los peronistas que no están

alineados al Gobierno también estarán entusiasmados por acompañar a la construcción del Misiones del futuro", sentenció.

El dirigente del PRO y senador nacional Humberto Schiavonni aseguró que su espacio acompañará al radical, a quien fue a felicitar junto con Goerling. "Ahora Martín Arjol es nuestro candidato y trabajaremos para lograr un mejor resultado en noviembre", indicó.

El desafío de Arjol también será reagrupar las tropas de su partido, ya que los rivales internos fueron despreciados en la campaña. “Votar a Gustavo González es votar a Puerta”, había dicho Luis Pastori, el diputado nacional que deja su banca. Entre González y Walter Kunz, el otro postulante radical, sumaron 50 mil votos, necesarios para mantener las aspiraciones en noviembre.