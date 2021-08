“La grieta no soluciona los problemas de la gente”

El abogado Facundo Zaldua, líder del espacio vecinalista Ser Platense, encabeza la lista de precandidatos a diputados provinciales por la Octava sección en representación del frente Unión por Todos, presidido por Juan del Oso. En diálogo con Letra P, explica por qué se inclinó por un espacio vecinalista y qué lo diferencia de los partidos tradicionales. “En los últimos años, el oficialismo y la oposición no han generado soluciones para los problemas cotidianos de la ciudad de La Plata”, dice y cuestiona falta de transparencia en la gestión del intendente Julio Garrio: “No nos comemos más el cuentito de que no se puede porque la ciudad es muy grande”.

Zaldua tiene 36 años, es abogado y hasta ahora siempre se dedicó a trabajar de su profesión. Sus primeros contactos con la política y los partidos comenzaron a partir del asesoramiento jurídico a agrupaciones vecinalistas.

-¿Qué lo llevó a entrar en política?

-Estoy cerca de los partidos vecinalistas por mi trabajo de asesoramiento. Me propusieron empezar a trabajar en una propuesta para La Plata. Con la pandemia se activó algo en muchos de los que hoy integramos Ser Platense, un espacio que tiene un perfil vecinalista y propositivo.

-¿Por qué se sumó a Unión por Todos?

-Unión por Todos participa activamente de Buenos Aires Primero, que es un foro de encuentro de espacios vecinales e independientes. Unión por Todos es un espacio con nuestras mismas visiones. A partir de esa relación y el proyecto en común, nos ofrecieron los lugares para competir en las elecciones. Hay otros vecinalistas en Tres de febrero o Capitán Sarmiento que decidieron usar la estructura de Unión por Todos para participar de la elección.

-¿Cuál es su eje de campaña en una elección tan polarizada?

-En los últimos años, el oficialismo y la oposición no han generado soluciones para los problemas cotidianos de la ciudad de La Plata. Nuestros ejes de campaña tienen que ver con lo local. La grieta y la discusión entre los espacios mayoritarios no solucionan los problemas de la gente.

-¿Cómo ve la gestión de Garro?

-Hay mucha deficiencia en la administración del gasto público. No se cumple la ley de información pública, los datos no están abiertos, no hay transparencia de las obras que ejecutan ni de las declaraciones juradas de los funcionarios. La Plata está en el último puesto de transparencia en la gestión pública. Cuando ves que no hay obras en los barrios, que no hay pavimento, que no hay luminaria y que tenemos un presupuesto de 17 mil millones de pesos, te preguntás dónde está yéndose la plata. Esto genera un justificado enojo de los vecinos que nosotros compartimos.

-¿Qué experiencia toman de intendentes vecinalistas?

-Trabajo con Villarino (administración en manos del vecinalista Carlos Bevilacqua) desde hace diez años, cuando la actual gestión era oposición y una de las mejores propuestas que han implementado es en materia de seguridad. Con la inversión de una serie de herramientas tecnológicas, la delincuencia bajó 82%, según números oficiales del Ministerio de Seguridad. En La Plata podría bajarse el índice a la mitad, pero para eso hay que invertir. Como independientes, no nos comemos más el cuentito de que no se puede porque la ciudad es más grande. Todo se puede hacer mejor si tenés personal calificado y ganas de hacer cosas por los vecinos.