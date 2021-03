Bevilacqua: “La idea es ofrecer candidatos para la Legislatura”

“No es una convención en contra del gobierno ni en contra de nadie, sino en favor de generar un espacio de debate”, dice a Letra P el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, integrante de Buenos Aires Primero, el espacio que nuclea a intendentes vecinalistas y que este sábado se reunirá en Necochea con otros dos sectores.

Con las elecciones en la agenda de este año, el jefe comunal que transita su segundo mandato indica que si bien el objetivo es intercambiar experiencias de gestión, proyectan tener “voz y voto” en la Legislatura, aunque advierte que ninguno de los legisladores que hoy representa a los intendentes vecinalistas romperá con los bloques que integran.

Como contó Letra P, el Movimiento Buenos Aires Primero es un espacio que integran, además de Bevilacqua, Guillermo Britos (Chivilcoy); Carlos Sánchez (Tres Arroyos), Sergio Bordoni (Tornquist), Juan Nosetti (Salliqueló), Cecilio Salazar (San Pedro) y Arturo Rojas (Necochea). Además, respaldan esa liga dirigentes vecinalistas que tienen representación en los Concejos Deliberantes de Coronel Rosales, Bahía Blanca, Saavedra y Mar del Plata, entre otros.

-¿En qué centró su discurso de apertura de sesiones?

-Me centré en lo que se hará en obra pública. Profundizaremos el trabajo que venimos haciendo desde 2015 en ambiente y en infraestructura, que tiene que ver con tecnología y enlace con los centros educativos municipales. Les pedí a los concejales que nos dediquemos a trabajar y no a chicanear.

-¿Fue tenso el vínculo con la oposición durante la cuarentena?

-Entiendo que cada uno representa a un espacio político, pero hay cuestiones que son de Estado. Lo importante es que superamos las diferencias, no quiero que se repita. Tuve que soportar que la oposición, exconcejales o ex candidatos, insistieran con que debíamos cerrar el distrito. Siempre nos manejamos en un marco de legalidad, de acuerdo a lo que dictaba la provincia y la nación. No le erramos porque fuimos unos de los nueve distritos de la provincia de Buenos Aires que estuvimos en fase cinco.

-¿Avanza el trabajo del vecinalismo reunido en Buenos Aires Primero?

-Viene muy bien. El sábado, haremos en Necochea el primer encuentro del vecinalismo, del sector independiente. Además del anfitrión, va a estar Britos, Nosetti y Bordoni; y van a participar exintendentes como Gustavo Pulti con su agrupación (Acción Marplatense) y también el presidente de Unión por Todos (Juan del Oso), que es un partido provincial y tiene la capacidad de poder ofrecer al electorado un candidato distrital y provincial en las distintas secciones.

-¿Cuál es el objetivo del encuentro?

-Vamos a explorar las distintas realidades que tienen cada uno de los distritos. Va a haber más de 150 dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires y la idea es hablar de los proyectos y de cómo podemos ayudarnos mutuamente. No es una convención en contra del gobierno; no es en contra de nadie sino a favor de generar un espacio de debate, de pensamiento y de poner en agenda temas que para nosotros son muy importantes, como educación, seguridad, ambiente, de lo que muchas veces los grandes partidos no hablan. Esto va a servir como puntapié inicial para que se encuentren los tres espacios vecinalistas: el de Pulti, Unión por Todos y Buenos Aires Primero.

-¿El encuentro tiene en agenda una propuesta electoral?

-Los vecinalistas sentimos la necesidad de ser escuchados. El vecinalismo siempre se caracterizó por ser una propuesta distrital. Es un salto intentar generar una alternativa al electorado bonaerense que tenga en cuenta una construcción de abajo hacia arriba… generalmente es al revés. Es una concepción distinta: generar un trabajo político, no desde los despachos sino desde las necesidades de los vecinos. En la marcha de acá hasta el cierre de listas, si esto va tomando músculo y si realmente hay cuestiones que nos unen a los tres sectores, podemos llegar a generar un espacio que compita. Nos moviliza superar antagonismos, grietas. Somos proactivos, propositivos. Buscamos trasladar a otra escala las experiencias de gestión que tenemos en nuestros municipios.

-Vienen acompañando al gobierno bonaerense, ¿siguen en esa misma línea?

-Somos propositivos, gobierne el Frente de Todos u otro color partidario. Sería bueno que en la Legislatura de la provincia haya voces que puedan trasladar temas. No creemos en la necesidad de pelearse como perros y gatos. Hay que poner sentido común.

-Varios intendentes independientes tienen representantes en la Legislatura. En su caso, la diputada Fernanda Bevilacqua. ¿Hay posibilidad de un bloque común?

-Son cuestiones que van por separado. Fernanda ingresó como diputada en un acuerdo del sector vecinalista con Sergio Massa en 2017. Luego, Sergio acordó con el Frente de Todos y ella está dentro de ese bloque. Va a cumplir su compromiso hasta el 10 de diciembre y no hay posibilidad de quiebre. Si esto crece en términos políticos y nos vamos proyectando como vecinalismo, la idea es poder ofrecer candidatos vecinalistas genuinos, con una propuesta vecinalista con voz y voto en las cámaras.