En la Ciudad del Presidente, muchos nombres y pocas nueces

El albertismo empuja a Matías Lammens como candidato a diputado nacional. Máximo Kirchner pide que renueven sus bancas Carlos Heller y Gabriela Cerruti. La Cámpora ve bien a Leandro Santoro, que termina su mandato como legislador porteño. Y Víctor Santa María, flamante presidente del Congreso del PJ porteño, impulsa para su reelección a Gisela Marziotta, mientras reconstruye su relación con Daniel Scioli después de 18 años de distanciamiento. Además, apareció el economista Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación, que acaba de publicar un libro en el que defiende la gestión del presidente Alberto Fernández. Las bancas que el Frente de Todos pone en juego en la Ciudad son tres, mientras que Juntos por el Cambio arriesga nueve. Las aspiraciones del peronismo hoy son muy magras, a la inversa de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires.

En el justicialismo porteño aseguran que evitarán la contienda en una PASO y que habrá lista de unidad, aunque Tombolini podría pedir primarias desde afuera del partido. Antes de resolver sus propias dudas, la mesa chica que integran Mariano Recalde y María Rosa Muiños, presidente y vice del partido, y Santa María, analizan los pasos de Juntos por el Cambio, donde Horacio Rodríguez Larreta aguarda la decisión de María Eugenia Vidal. Ya hubo además varias reuniones y asados en la Quinta de Olivos y hay algunas charlas pendientes.

Unos están convencidos de que la exgobernadora se preservará y evitará la actual contienda (incluso lo creen dirigentes de su propio espacio). Estiman que la candidata a enfrentar sería Patricia Bullrich y que se le debe contraponer una figura menos combativa, como el actual ministro de Turismo y Deportes. Sin embargo, Lammens preferiría seguir donde está, excepto que el Presidente le pida el esfuerzo. En el PJ lo miran con recelo, pero pesará la palabra presidencial. En el PJ prefieren que juegue un dirigente propio y muestran encuestas, según las cuales cualquiera de las opciones posibles miden más o menos lo mismo con apenas un punto de diferencia entre ellos. Los devotos de Lammens, en cambio, lo ven perdiendo pero con 35 puntos, lo que les permitiría ganar cuatro cinco bancas en el Congreso y 11 en la Legislatura. "No creo que hagamos una buena elección", retruca un conocedor del clima en el distrito, donde percibe sólido a Rodríguez Larreta y no cree tal pronóstico exitista, que implica no solo retener los seis escaños de la Legislatura en juego sino además sumar otros cinco.

Para enfrentar a Bullrich hay otra alternativa, comenta un hombre cercano al Presidente, que señala a Vilma Ibarra. Tampoco la secretaria de Legal y Técnica parece entusiasmada en pelear una banca en el Congreso, y antes prefiere defender al Gobierno desde la gestión.

"Todos tenemos nuestros candidatos", admiten tanto en el NEP (Nuevo Espacio Peronista) del asesor presidencial Juan Manuel Olmos y Muiños; como en La Cámpora y en el sector de Santa María. Incluso en la Legislatura hay quienes creen que Claudio Ferreño, el único legislador 100% albertista, podría renunciar a los dos años que le restan de mandato e ir por la pelea nacional, o citan a la ministra de Géneros, Mujer y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. También especulan con la postulación para la Cámara baja de Muiños y Lorena Pokoik, que llevan dos mandatos y constitucionalmente no están habilitadas en la Ciudad para reelegir.

Para la Legislatura suenan varios nombres: Gabriel Fuks (secretario en el Ministerio de Seguridad), Silvia La Ruffa (también funcionaria en Seguridad), Carolina Brandariz (directora por el Movimiento Evita en el Ministerio de Desarrollo), Jonathan Thea (Movimiento Evita) y Juan Manuel Valdés, que acaba de presentar en Olivos, con el Presidente, Recalde y Muiños el Instituto de Formación Política del Partido Justicialista.

En las listas que varios comparten hay un denominador común: algunas negativas. Cerruti, por ejemplo, le transmitió a Máximo Kirchner su voluntad de dejar el Congreso y concentrarse en temas en los que viene trabajando (espacio público en la Ciudad y su "revolución de las viejas"), pero desde el activismo social y el periodismo y no desde una banca parlamentaria. Como no todos le creen, hizo público su deseo y lo fijó en un tuit.

El otro escenario tiene a Vidal como candidata de JxC. En ese caso, Scioli quiere revancha, enojado por las críticas de la exgobernadora y sus ministros a la "herencia" recibida. El embajador en Brasil va y viene entre la sede diplomática y Buenos Aires, ciudad de la que alguna vez quiso ser jefe de gobierno antes de mudarse a Villa La Ñata, en Tigre. El exgobernador y exvicepresidente está de a poco reconciliándose con Santa María, que le recomendó reconstruir la relación con los porteños previo a un posible duelo con su sucesora.

En el Frente de Todos están más convencidos que en Juntos por el Cambio respecto de la posibilidad de que Vidal le diga que sí a Rodríguez Larreta y desaire a Mauricio Macri. La ven incluso como candidata a legisladora de la Ciudad, para quedarse al frente de la Legislatura cuando Diego Santilli se mude electoralmente a la Provincia. Un paso más allá, pronostican que Vidal sucedería a Larreta cuando el alcalde sea candidato a Presidente, para finalmente enfrentar en una PASO a Martín Lousteau por la jefatura de la Ciudad. Puede ser una fantasía o tal vez un muy bien informado análisis político.