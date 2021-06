Jueces: optimismo republicano de Kicillof en el umbral de las urnas

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió por primera vez al Senado bonaerense 40 pliegos para cubrir vacantes en la justicia. Frente a la sorpresa que causó de la jugada, concretada en el umbral del proceso electoral y en condiciones de debilidad en virtud del control que ejerce la oposición en esa cámara de la Legislatura, fuentes del gobierno bonaerense le dijeron a Letra P que los tiempos no son políticos y que la elección del momento responde, sencillamente, a que ahora terminaron de evaluar esos expedientes. Apuntaron a la necesidad del Poder Judicial de cubrir esos cargos para un mejor funcionamiento en sintonía con la Corte Suprema bonaerense y, además, para el Ejecutivo, los nombres elegidos son "inobjetables". Ahora la pelota está en Cámara alta, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría. "Seguramente, allí se darán conversaciones entre oficialismo y oposición, pero estos son los perfiles más apropiados para acceder a esos cargos”, señalaron en la gobernación.

La movida de Kicillof generó sorpresa en la tropa propia y también en la ajena. “Creíamos que los pliegos llegarían después de las elecciones”, sostuvo un dirigente del peronismo con asiento en la Legislatura, sorprendido por la falta de charlas previas para preparar el terreno para un tema que siempre es espinoso y requiere de amplios consensos.

En Juntos por el Cambio aseguraron a Letra P que los pliegos “ingresaron de un día para el otro sin aviso previo” y que ahora los senadores y las senadoras buscan avanzar en las conversaciones. No pierden la oportunidad para apuntar contra el gobernador. “Tiene pendiente la firma de los 41 decretos de designación de jueces que se remitieron hace un año cumpliendo todos los pasos administrativos correspondientes, algo que principalmente afecta a los bonaerenses, que, por eso, tienen una justicia mucho más deficitaria”, dijo un legislador opositor a este medio.

En simultáneo, aprovechan para reclamar el funcionamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. “Ojalá este envío sirva para que (Emmanuel) González Santalla convoque a la comisión, que es algo que Juntos por el Cambio viene reclamando; desde el cambio de autoridades, solo se convocó para constituirla. En esa comisión hay muchos proyectos importantes que aguardan su tratamiento”.

Sin embrago, fuentes de la bancada oficialista aseguraron a Letra P que conocían que los pliegos estaban por llegar y los estaban esperando, aunque reconocen que no tenían claro el detalle fino de los nombres. Pese a las declaraciones de la oposición, en el bloque del Frente de Todos aseguran que habían sido informados y confían en que lograrán los acuerdos necesarios. “De ninguna manera son jueces de Kicillof”, afirmaron. El oficialismo espera que en no más de 15 días los expedientes sean tratados en comisión.

En el Ejecutivo mantienen el mismo optimismo. Consideran que los nombres son “inobjetables”, por lo que no debería haber inconvenientes en lograr los consensos necesarios. “La nómina es equilibrada; se tomaron muchas ternas que ya habían sido evaluadas durante el gobierno de María Eugenia Vidal y en todos los casos se trata de perfiles con pergaminos académicos, con carrera profesional; no tenemos perfiles polémicos que puedan ser objetados”, le dijo a este portal un funcionario que participó del proceso de análisis.

Ante la consulta de Letra P sobre el momento elegido para enviar los pliegos al Senado, las fuentes sostuvieron que responde exclusivamente al hecho de que ahora terminaron el proceso de evaluación y señalaron que, dentro de la nómina, hay dos grupos que tuvieron distintos tiempos de análisis: por un lado, las ternas que aprobó el Consejo de la Magistratura en diciembre de 2020, “perfiles que ya habíamos analizado y pasaron rápidamente del Consejo al Ejecutivo hasta su envío”, y otro cuya evaluación demoró porque eran ternas más antiguas, que habían sido aprobadas por el Consejo en 2017, 2018 y 2019.

Kicillof no tuvo una buena experiencia en la Legislatura cuando quiso retirar, en septiembre del año pasado, los pliegos que había enviado Vidal al Senado en 2019, cuando ya había perdido la elección. Juntos por el Cambio hizo sentir la mayoría y no sólo no permitió el retiro, sino que aprobó 41 de los 42 pliegos. El Ejecutivo aún revisa esos nombres para definir a quiénes les dará el aval definitivo para que finalmente juren ante la Corte Suprema.