"El gobierno considera a la clase media un enemigo"

Carolina Losada dejó las luces del set televisivo para jugar en política. Rosarina, se sumó a Juntos por el Cambio (JxC), tentada por su hermana y el diputado provincial radical Julián Galdeano, jefe de bloque de la coalición en la Legislatura provincial. Se lanzó a senadora nacional, instancia donde le tocará – hasta ahora – competir con cuatro varones, dos correligionarios (José Corral y Maximiliano Pullaro) y un PRO (Federico Angelini). No obstante, a menos de un mes del cierre de listas, dice que “falta pasar mucha agua debajo del puente” y puede haber una síntesis. En diálogo con Letra P, la periodista dice que el gobierno nacional considera “a la clase media y a todo el sector productivo, el campo, un enemigo” y exclama que “los políticos están totalmente desconectados de la realidad”.

-¿Por qué pegó el salto del periodismo a la política?

-Encontrándome en mi mejor momento profesional, con nuevas propuestas muy interesantes, me vi en un escenario en el que puedo estar muy bien, pero si la gente que está al lado tuyo no está todo bien, ¿cuánto podés disfrutar? Al mismo tiempo, mi hermana, que es militante radical de toda la vida, con Julián y Martin (Rosúa), exconcejal de Rosario, me hicieron esta propuesta. Amo mi profesión, pero veo que el país está yendo a un lugar lejano a lo que deseo. La gente se está yendo y nos están robando las ganas, los argentinos somos gente de empuje, la cantidad de argentinos a los que les va bien en el exterior…acá te ponen trabas constantemente. Acá, el gobierno considera a la clase media, al campo y a todo el sector productivo un enemigo.

-Hay halcones y palomas en JxC, ¿dónde se ubica?

-No me gusta la comparación, nunca me gustó, remite a tácticas de guerra. Tenemos que pensar en buscar consensos entre todos.

-¿Tiene referencia nacional dentro de la coalición opositora?

-Todos tenemos que luchar por lo mismo, devolverle las ganas a la gente. Estoy de acuerdo con todo aquel, a nivel provincial o nacional, que tenga las mismas fuerzas de darle ganas a la gente.

-JxC arranca con ventaja, a priori, en CABA y Mendoza. ¿Cuáles son sus chances en Santa Fe?

-Si no pensara que tenemos muy buenas chances, no estaría acá. La provincia necesita gente que en el Congreso la represente y no tenga miedo de levantar la voz por las necesidades. Santa Fe necesita muchas cosas, una de ellas es que se atienda una situación gravísima, especialmente acá en Rosario, el tema del narcotráfico. En la gestión anterior había un apoyo a las fuerzas federales en Rosario y eso hacía que la gente se sintiera más segura. Hoy ese apoyo no existe, tenemos un gobernador del mismo color político que la Nación y, sin embargo, o no se hace escuchar o lo ignoran. Nadie nos ayuda. Ahora se habla de obras, pero concretamente no hay nada.

-¿Qué le aporta Mario Barletta a la dupla?

-Es una persona de gestión, lo contrario al populismo. Él cambió la realidad de Santa Fe, aporta experiencia.

-Hoy hay cuatro listas en la coalición, ¿no es mucho?

-Falta mucho tiempo para hablar de cuantas listas vamos a tener. Faltan muchas charlas, estamos concentrados en recorrer la provincia todo lo que podamos, hablar con la gente, el contacto directo. Los políticos están totalmente desconectados de la realidad. Lo que venimos a hacer muchas personas que venimos de afuera es oxigenar y contactar la política con la gente.

-¿Tiene que haber una síntesis en la cantidad de listas?

-No sé qué va a pasar, podría decir que es necesario más consensos para que haya menos listas, pero la realidad es que no diría algo concreto. Falta un mes y falta pasar mucha agua debajo del puente.