El voto más duro, divino tesoro de la derecha ultra

La decisión de José Luis Espert de participar de una gran PASO con Juntos por el Cambio y el anuncio de Ricardo López Murphy de postularse a diputado nacional por la Capital pusieron en estado asambleario al Frente Vamos, la alianza ultraliberal que nació este año y reúne a una decena de grupos de derecha capitalinos y del interior del país. Sin embargo, sectores el partido Valores para Mi País de la exdiputada y dirigente evangélica Cynthia Hotton, sostienen la necesidad de consolidar un espacio que defienda el caudal del voto de derecha que disputa en gran parte con el cambiemismo.

También podés leer Con las candidaturas en disputa, JxC pone en debate hasta su marca

Los movimientos de los economistas, según supo este portal, aumentaron los debates internos en el espacio y algunos de sus referentes lo interpretan como una coordinación para sumarse a JxC. Por ahora, son solo indicios, porque el exministro de la Alianza solo definió este domingo donde se postulará y no dijo si lo hará con JxC. Por ahora sigue siendo la figura más importante de Republicanos Unidos, uno de los socios del Frente Vamos. Sin embargo, el guiño de López Murphy no es poco para el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, el más interesado en contar con el economista dentro de la lista de este año de la coalición opositora. Hasta ahora, el exministro no descartó la oferta del larretismo y mantendrá la incógnita mientras avanzan las negociaciones.

El primero en jugar la ficha de la "gran PASO anti K" fue Espert, que hace un mes utilizó su cuenta de Twitter para hacerlo. Sucedió luego del escándalo que desató la detención del empresario Federico "Fred" Machado acusado por Estados Unidos de "narcotráfico y lavado de dinero a gran escala". Se trata de uno de los aportantes de la última campaña del economista y su rol es investigado por la Justicia con competencia electoral. Más allá de los expedientes, el caso aumentó las internas en el frente Vamos. Espert era uno de los más interesados en realizar una interna por fuera de JxC, pero cambió su posición luego del escándalo. Las desconfianzas no terminaron: cerca de Espert creen que las filtraciones de la interna salieron de Republicanos Unidos pero López Murphy se encargó de difundir un mensaje personal donde le decía que no dudaba de su honestidad.

También podés leer Detienen por lavado a un aportante de Espert y cruje la interna ultra

Desde entonces ambos socios quedaron expuestos en una interna contenida que parece el preludio de sus posicionamientos electorales. "Los que parecen haberse ido del espacio son Lopez Murphy y Espert, porque parece que han tomado decisiones personales, pero nosotros seguimos trabajando con todos los espacios del Frente y en provincia de Buenos Aires", dijo a Letra P Hotton, que al frente del partido Valores para Mi País es uno de los integrantes de Vamos que defiende la necesidad de realizar una interna por fuera de JxC y competir en las próximas elecciones para disputarles el electorado.

La fuerza que encabeza Hotton, tal como contó este portal, trabaja desde el año pasado en sumar referentes agrarios a la plataforma de su partido y cuenta con el respaldo de dirigentes evangélicos en distintos puntos del país, pero especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde ese conglomerado de derecha tiene la mayor porción de los 4 puntos que alcanzaron en las presidenciales de 2019. La incorporación de dirigentes agrarios como el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, apuntan al corazón de ese sector, tironeado por los referentes más intransigentes que buscan profundizar la confrontación con el Gobierno.

López Murphy orientó sus últimas declaraciones en el sentido contrario. "Tuvimos fuertes discrepancias con la gestión anterior, pero hay un núcleo de ideas y valores donde coincidimos. Las PASO pueden ser una excelente herramienta a nivel local para medir fuerzas y a nivel nacional para construir una fuerza nueva, federal, republicana, que apueste a la inversión, a la generación de empleo genuino y al sector privado y productivo que hoy está agobiado por los impuestazos que les puso este pésimo gobierno", dijo el exministro de Fernando De la Rúa. La mención a una "nueva fuerza" puede referirse al frente Vamos o a la posibilidad que planteó Rodríguez Larreta la semana pasada de cambiarle el nombre a JxC para sumar a nuevos socios como Espert y López Murphy.

También podés leer Certezas y cortocircuitos de la logia ultra que corre al macrismo por derecha

El referente de Republicanos Unidos ahora también habla de una "gran PASO anti K" y con su postulación porteña le abre el camino a Espert para que haga lo propio en territorio bonaerense. López Murphy ya mantiene acuerdos con JxC en Mendoza, donde su partido Recrear sigue dentro del frente Cambia Mendoza y promueve al empresario vitinicola Rodolfo Vargas Arizu como candidato a diputado provincial.

Si López Murphy termina de sumarse a la propuesta de Espert, la decisión de JxC de ampliarse habrá concretado su primera anexión para contener la fuga de votos por derecha. El giro pone en crisis al Frente Vamos y a las propias fuerzas de los dos economistas, porque una parte de sus integrantes quieren seguir dentro del armado ultraliberal que le dispute votos a JxC. "Algunos de sus seguidores se sienten un poco abandonados, hay que ver que pasa con eso", se preguntó un integrante del conglomerado de derecha en referencia al acercamiento de Espert y López Murphy a JxC.

También podés leer López Murphy, el primer adelantado en la apertura de Juntos por el Cambio

En marzo, cuando fue lanzado, el frente Vamos estaba integrado por el Partido Autonomista Nacional (PAN), el Partido Demócrata, la UCEDE, Republicanos Unidos, el Partido Liberal Republicano, Avanza Libertad y Valores para mi país. Por esos días el primero en pegar el portazo fue el PAN, que conduce el exgobernador correntino José Romero Feris. Dijo que no participaría de ningún espacio que fragmente el arco opositor. Tres meses después, los jefes de Avanza Libertad y Republicanos Unidos parecen seguir sus pasos.