Ruralismo ultra: al frente liberal y conservador le crece una pata agraria

Uno de los socios del frente ultraliberal Vamos avanza en la conformación de una pata agraria con los dirigentes que integran la Mesa de Enlace para cerrar acuerdos electorales. Continúa así una construcción política a la derecha de Juntos por el Cambio, espacio del que lo separa una frontera cuya porosidad se revelará conforme se acerquen los comicios de medio término. Mientras los partidos que integran esa alianza siguen sin definir sus candidaturas, la exdiputada y dirigente evangélica Cynthia Hotton cerró un pacto en Mendoza con el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, para postularlo como diputado provincial del sello local de su partido Valores para mi País. Se trata de un segundo paso, luego de la incorporación a ese espacio de Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

La fuerza que encabeza Hotton, tal como contó este portal, trabaja desde el año pasado en sumar referentes agrarios a la plataforma de su partido. Cuenta con el respaldo de dirigentes evangélicos en distintos puntos del país, pero especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde ese conglomerado de derecha tiene la mayor porción de los 4 puntos que alcanzaron en las presidenciales de 2019. Los gestos con dirigentes agrarios apuntan al corazón de ese sector, tironeado por los referentes más intransigentes que buscan profundizar la confrontación con el Gobierno. La foto con Iannizzotto se concretó este sábado, en medio del lock out dispuesto contra el cierre de las exportaciones de carne.

Ferviente opositora a la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Hotton ya confirmó su candidatura a diputada nacional por ese distrito, en forma independiente de las aspiraciones que puedan impulsar los economistas José Luis Espert (Avanza Libertad) y Ricardo López Murphy (Recrear), que integran el espacio Republicanos Unidos. Ese espacio está atravesado por la detención por narcotráfico del empresario Federico "Fred" Machado, aportante de campaña de Espert. El caso desató sospechas y pedidos de explicaciones que luego derivaron en una intempestiva propuesta de Espert de hacer una gran primaria con toda la derecha y también con Juntos por el Cambio.

El tironeo sigue sin saldarse. En diálogo con Letra P, Hotton se diferenció de Espert. "Si él quiere convocar una gran PASO, que lo haga. Nosotros seguimos trabajando en el formato de una tercera fuerza, que no es K y que no es Cambiemos. Espert no habla por el Frente Vamos, si él quiere una gran interna, que la negocie con Cambiemos", dijo la economista y aseguró que se medirá en primarias con los y las aspirantes de Republicanos Unidos para definir las candidaturas a diputados y diputadas nacionales de esa alianza en territorio bonaerense.

Hasta que llegue el momento de definir el armado nacional, este espacio ultraliberal continúa con los contactos agrarios. El pacto con Iannizzotto fue a través del partido Encuentro, que acordó su candidatura con el partido Reforma, el sello mendocino de la fuerza que encabeza Hotton. El acuerdo contó con el respaldo de Eduardo Sancho, titular de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FeCoViTA).

En los comicios de 2019, Hotton fue candidata a vicepresidenta de Juan José Gómez Centurión, bajo la marca del Frente NOS. Todos los espacios ultraliberales casi alcanzan el 5% de los votos en las últimas elecciones presidenciales y ahora debaten cómo mantener la unidad para estas próximas elecciones legislativas, aunque un sector quiere disputar primarias con Juntos por el Cambio.