"No es un riesgo para JxC que Bullrich y Vidal compitan en una interna"

La disputa por las candidaturas en la ciudad de Buenos Aires podría impulsar a una interna en Juntos por el Cambio (JxC) entre Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. La jefa del PRO ya avisó que quiere encabezar la lista, pero también parecería ser el deseo de la exgobernadora bonaerense. Si ninguna de las dos cede, la alianza opositora podría tener dos listas en las PASO del 12 de septiembre. "No es un riesgo que compitan", asegura el consultor Federico Aurelio y destaca que el macrismo tiene "un acompañamiento muy importante" en el electorado porteño.

En diálogo con Letra P, el director de la consultora Aresco analiza las estrategias electorales del oficialismo y la oposición, y señala que el desafío de ambos espacios será "mantener la unidad", pese a las diferencias de sus dirigentes. Asimismo, descarta la posibilidad de que una tercera vía, que intenta construir Florencio Randazzo, pueda romper con la polarización de cara a la elección.

El consultor también reconoce que "la principal preocupación" de la población es la cuestión económica, golpeada por los 18 meses de pandemia, y advierte que el Gobierno tendrá que "reactivar la economía" para ganar los comicios. La unidad del Frente de Todos (FdT) "hoy está y no se visualiza que en el corto plazo se vaya a perder, más allá de los roces o las diferencias de los actores", afirma.

-¿Cómo imagina que será el escenario electoral?

-A priori, las mediciones en todos los distritos relevantes indican que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio siguen protagonizando el mapa electoral. No obstante, hay diferencias sobre quién lidera la intención de votos en cada provincia. Hay un área central con predominio de JxC, mientras que el GBA y en la zona norte y sur predomina el FdT. Al ser una elección legislativa podría haber una menor polarización que en 2019, cuando ambas fuerzas se llevaron el 90% de los votos del electorado. Ahora, no ocurriría lo mismo.

-¿Hay lugar para una "tercera vía" que pretende construir Florencio Randazzo?

-No hay un tercer espacio relevante a nivel nacional. Se habla de una eventual candidatura de Randazzo en la provincia de Buenos Aires y de un acuerdo con Roberto Lavagna. Esa eventual alianza le podría generar algún nivel de representación en otros distritos, como en la Ciudad. No sé si Randazzo tendrá representación nacional y, aunque se tome ese tremendo trabajo de conformar candidaturas nacionales, difícilmente pueda ser el tercer espacio. Hoy no cuenta con un nivel de acompañamiento que pueda poner el duda la polarización de la elección.

-La estrategia electoral del Gobierno será avanzar con la vacunación, reactivar la economía y sostener la unidad del FdT, ¿cuál es el desafío más complicado de cumplir?

-Sin dudas, reactivar la economía. La unidad en el FdT hoy está y no se romperá en el corto plazo, más allá de los roces o las diferencias de los actores. La vacunación está más demorada de lo que al Gobierno y a la sociedad le hubiese gustado, pero las vacunas están llegando y el proceso electoral nos encontrará con un gran porcentaje de la población vacunada. Por eso, el gran desafío -que no solo es de este gobierno- es mejorar la situación económica, que año tras año se deteriora. La economía es la gran preocupación de la opinión pública.

-¿Quién tendrá la lapicera a la hora de armar las listas de candidatos y candidatas en el FdT?

-Habrá una combinación de actores. En el caso de las provincias, seguramente el gobernador participará de ese armado juntos con los tres principales líderes del FdT (Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa), que también van a intervenir con la lapicera para armas las listas.

-En las últimas legislativas, al peronismo le fue mal en la provincia de Buenos Aires, ¿cree que el PJ podrá revertir esa situación?

-Hoy no se visualiza una derrota en la provincia de Buenos Aires del oficialismo, tal como sucedió en 2009, 2013 y 2017, aunque los procesos electorales son muy dinámicos. El peronismo sigue teniendo un acompañamiento muy importante en el Gran Buenos Aires.

-¿Cuál será la estrategia en Juntos por el Cambio, habrá más lugar para los dirigentes duros o para los dialoguistas?

-El desafío de Juntos por el Cambio es sostener la unidad, pese a las diferencias que mantienen sus dirigentes. Las listas tendrán que combinar dirigentes del ala más dura y del ala dialoguista. Pero, teniendo en cuenta que los dos dirigentes mejor posicionados son Larreta y Vidal, estimo que habrá un mayor predominio del dialoguismo en las listas.

-¿El liderazgo de Patricia Bullrich amplia JxC o corre el riesgo de fracturar esa alianza?

-Bullrich tiene la intención de competir en la Ciudad de Buenos Aires y, ahora, se habla de que Vidal también podría ser candidata por la Ciudad. En ese marco, Bullrich tendrá la oportunidad de convencer al electorado porteño de que ella es la mejor opción en JxC. Si le va bien, será un éxito que puede nacionalizar su posicionamiento. Si le va mal, tendrá que asumir la derrota y le tocará el número de cargo que le corresponde por la minoría y aceptar que, de la mano de Larreta o Vidal, hay una mayor capacidad de conformar al electorado nacional.

-¿Una eventual interna entre Bullrich y Vidal le suma o le resta a JxC?

-Las internas suman, no restan. Siempre hay algún votante que es propio de un candidato y, si no lo ve en la oferta electoral, no participa dentro de ese espacio. Juntos por el Cambio está tan consolidado en la capital y tiene un acompañamiento tan importante que no lo veo como un riesgo que Bullrich y Vidal compitan en una interna. No obstante, involucrarse en una contienda interna puede sacar a relucir alguna diferencias públicamente que no le interesen mostrar a algunos actores de JxC.

-¿Un candidatura de Vidal en la Ciudad es compatible con el acuerdo entre Larreta y Lousteau?

-Una candidatura de Vidal en la Ciudad puede generarle a Lousteau alguna duda sobre el acompañamiento que pretende tener de Larreta para 2023.