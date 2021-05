Sin equipo, Randazzo sigue a la pesca de dirigentes para hacer campaña

“El espacio está en estado embrionario”, resumió este miércoles el exministro de Interior Florencio Randazzo ante un grupo de dirigentes bonaerenses. Fue parte de su discurso en la búsqueda de militantes que apoyen su oferta mediocampista, equidistante de los extremos de la grieta, propuesta que no termina de moldear y para la cual no tiene estructura, a dos meses del plazo para el cierre de listas.

También podés leer Randazzo avanza sobre el vecinalismo sin tierra bonaerense

Son varios los dirigentes que se han reunido con él para escucharlo. Sin embargo, el exfuncionario prefiere omitir identidades y construye un relato que zigzaguea entre el misterio y la realidad. Aunque habla en plural y de equipo, el martes por la noche, cuando vía Zoom se reunió con dirigentes vecinalistas, prefirió no dar nombres y ante la pregunta de un exfuncionario del conurbano se apuró a aclarar que su propuesta no apunta a que se siga a un candidato. “Nosotros queremos que sean parte fundacional. No venimos a decirles apoyen a tal candidato. Hay espacio para todos. Estamos pensando en un frente muy amplio. Cuanto más amplios seamos en la construcción, más posibilidades tenemos que nos vayan bien”, le dijo.

Desde que volvió a la arena política, se ha hipotetizado sobre el avance de varias alianzas con un abanico de dirigentes de distinta raíz ideológica. El encuentro con los vecinalistas lo motorizó el exintendente de Mar de Plata y líder de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, quien lo sentó al frente de más de 80 dirigentes de partidos vecinalistas que todavía no definieron si serán parte de la tropa del chivilcoyano. A la cita no asistieron los intendentes enrolados en Buenos Aires Primero, el vecinalismo organizado que en el arranque del año se entusiasmó con presentar boleta en las ocho secciones. Este miércoles por la mañana, Randazzo continuó su agenda de reuniones con los líderes del Movimiento Libres del Sur. El propio Humberto Tumini fue quien difundió que junto a Jorge Ceballos escucharon su mirada sobre la situación laboral en Argentina.

Propuesta

En su speech de campaña en busca de militantes, Randazzo repasa su paso por el kirchnerismo y su distanciamiento de Cristina Fernández. “Lo que (CFK) priorizó fue la posibilidad de administrar el poder con dos figuras decorativas: una es Alberto, la otra es Axel”, dijo en referencia al actual presidente Alberto Fernández y al gobernador Axel Kicillof, a quienes se refiere siempre en tono crítico, pese a que el primer mandatario fue su jefe de campaña en su incursión electoral de 2017.

También podés leer Randazzo junta viudos de Massa varados en la avenida del medio

En el punteo que hilvana reunión tras reunión recuerda el porcentaje que aquel año no acompañó la propuesta de Unidad Ciudadana ni de Juntos por el Cambio, los votos de la avenida del medio. “Con un (Mauricio) Macri en su mejor momento y una Cristina candidata hubo 20 puntos en el medio. Más allá de esta tremenda polarización, hubo un 20% de bonaerenses que dijeron no a los dos”, señaló Randazzo y destacó la necesidad de “hacer cosas diferentes” para alcanzar resultados distintos.

“Nos parece que es necesario un nuevo espacio político en esta oferta electoral ante el fracaso del macrismo y de un gobierno que hace agua por todos lados. Nosotros creemos que estamos obligados a generar una alternativa para no quedar entrampados en la idea de votar al menos malo. Necesitamos una visión de futuro, dejar de discutir el pasado”, señaló y advirtió que su espacio no será “el lado B del peronismo”, sino que aspira a la conformación de una fuerza “amplia, con una dinámica nueva, mirando el futuro”.

En la zona de promesas, dijo que su idea es que el espacio no termine “contaminado de acuerdos políticos que sean más de lo mismo” y a la hora de la primera persona recordó que es “un transformador”, una persona que ha “cumplido con la palabra”.

“Tenemos un desafío, pero no alcanza con la voluntad de un candidato, sino con la construcción de un espacio político que trascienda el 2021 para poder competir en 2023”, señaló Randazzo y anticipó que, a diferencia de su exjefa política, no elegirá candidatos a dedo: “No corresponde, es antidemocrático. Qué mejor que ustedes para que se organicen y definan”, dijo abriendo los brazos a que dirigentes de distintos espacios respalden su candidatura.