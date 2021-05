Manifiesto, logo y dos burbujas: cómo será el día uno del perottismo

Identidad, entidad y sentido de pertenencia, los tres pilares sobre los cuales el perottismo se decidió a lanzar una agrupación que fortalezca los intereses del gobernador Omar Perotti. El espacio llamado Hacemos Santa Fe, cuyo alumbramiento adelantó Letra P en exclusiva, tiene manifiesto y logo propio y verá la luz el viernes 4 de junio a través de un encuentro virtual al que se espera que asistan unas 400 personas.

El propio senador nacional Roberto Mirabella, mano derecha del mandatario, escribió el documento iniciático del sector. Un extracto de 56 palabras al que accedió Letra P es una suerte de definición. “Para nosotros la política es acción y transformación. Depende de los hechos. Y lo que Hacemos nos define. Creemos que mejor que decir es hacer y creemos en lo que Hacemos. Hacemos por vocación y por pasión. Y si hacemos, crecemos. Hacemos. Sentimos. Amamos. Amamos lo que hacemos y Juntos, todos Hacemos más. Hacemos Santa Fe”, reza el planteo.

La mesa chica del perottismo que cocina el lanzamiento está compuesta por el propio Mirabella, el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre; el subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann; Luciano Battistelli, armador de Perotti en Rosario, y Alejandro Bento, quien fuera elegido por el gobernador como interventor provincial de Vicentin en aquella instancia que no resultó.

El acto se realizará por la tarde y, además del número de asistentes en modo Zoom, se montarán dos burbujas de diez personas cada una, una en Rosario y otra en Santa Fe. Las invitaciones partieron este jueves y en la primera plaza se aguarda la presencia del secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, y el senador departamental Marcelo Lewandowski. En tanto, en la capital seguramente participarán la concejala Jorgelina Mudallel y el senador Marcos Castelló.

Perotti participaría, pero no desde una de las burbujas. Asistiría en formato virtual, “de remera y no de traje”, como uno más. Si bien el que lanza la agrupación es el grupo que lo acompaña desde el vamos, no prima el objetivo de ponerlo en el centro de la jugada.

Desde la virtualidad se espera la participación de intendentes, presidentes comunales, legisladores y legisladoras y también sindicalistas. No se cursarán invitaciones a dirigentes de otras tribus del peronismo santafesino.

El logo de Hacemos Santa Fe, en línea con los colores de la bandera de la provincia, es azul, rojo y blanco.

El rebote

La primicia de Letra P provocó un sismo en el peronismo provincial, cuyo grueso desconocía la movida. Perotti decide, por convicción, no jugar a jefe del PJ y bancar una agrupación que lo fortalezca y le dé el plafón que necesita para extender su plan político en Santa Fe. A cuatro meses del cierre de listas, asume un riesgo.