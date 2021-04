Jorgemacrismo transversal en San Martín para enfrentar a López Medrano

El armado que María Eugenia Vidal diseñó para San Martín de la mano del exministro Santiago López Medrano es parte del pasado. Al menos así lo entienden representantes de otros partidos de Juntos por el Cambio (JxC) que ven en el excandidato a intendente una línea interna más de la alianza opositora. En espejo a la disputa que mantienen Jorge Macri y la exgobernadora, en este pago chico de la Primera sección el representante del jefe comunal de Vicente López Andrés Petrillo se planta y trabaja una propuesta horizontal de cara a la próxima ronda electoral.

También podés leer El miedo a perder (por tercera vez) define el futuro de Vidal

La dura derrota frente a Gabriel Katopodis en 2019, quien le sacó 20 puntos de ventaja, le quitó a López Medrano el liderazgo que había construido durante el mandato de Vidal. Así lo entienden dirigentes y referentes políticos de JxC que se reunieron hace unas semanas en un club de San Martín para dejar sentada su posición frente a la posible imposición de candidaturas para las legislativas de este año.

“Todos somos importantes y tenemos derecho a ser escuchados, a que nuestras propuestas sean recepcionadas. Hacía falta un espacio de carácter horizontal, plural, programático, propositivo”, dijo a Letra P Andrés Petrillo, secretario de Servicios Públicos en Vicente López y exfuncionario del gobierno municipal que por doce encabezó Ricardo Ivoskus.

Pese a su origen radical, Petrillo es el representante de Macri en el distrito. Como su conductor, rechaza la idea de que el vidalismo lidere las mesas de Juntos por el Cambio. Durante el encuentro, se cuestionó la falta de dinámica de la alianza tras la derrota de 2019. De esa reunión participaron referentes del jorgemacrismo, un sector de la UCR, el Movimiento de la República (el espacio que lidera Toty Flores), la Coalición Cívica, Confianza Pública (espacio de Graciela Ocaña), Peronismo Republicano (la línea de Miguel Ángel Pichetto y Joaquín de la Torre), Honestidad y Trabajo (el partido de Ricardo Ivoskus) y el Gen.

También podés leer La rebelión que no va a ser: Macri instiga, los Dorrego tranquilizan

“En 2016, en la provincia de Buenos Aires no se impuso un nombre como el responsable del armado electoral y luego fue el candidato sin posibilidad de discusión, sin posibilidad de presentar una lista alternativa en las PASO”, recordó el funcionario de Vicente López y agregó: “Perdida la provincia y perdida la posibilidad en San Martín, pensar que alguien puede seguir liderando el espacio de JxC desde un mandato autoimpuesto es algo que no responde a la realidad del distrito”.

Los participantes de la reunión coincidieron en la necesidad de una construcción horizontal, sin liderazgos. “Ese modelo terminó en 2019”, indicó el funcionario y agregó: “Santiago es el referente de un sector interno del PRO. Su construcción no fue exitosa y no alcanzó para ganar en san Martín. Repitiendo viejas recetas no vamos a llegar a resultados diferentes”.

De la reunión no participó la pata radical que en el distrito lidera Walter Carusso. El diputado, representante a nivel local de la propuesta de Gustavo Posse, respaldó la candidatura de Marcela Mancini, quien derrotó a Néstor Figarola, de la línea de Maximiliano Abad. Su participación en el espacio fue puesta en duda por el jorgemacrista, quien echó mano a su posición en el Concejo Deliberante y en la Legislatura de la provincia. “Habrá que ver qué define Carusso, porque, si bien ganó las elecciones internas en San Martín, su candidato en la provincia perdió”, indicó y agregó que si quieren competir en las PASO, “primero tendrán que ver cuál es la política de alianza que defina el Comité provincia, y ver si ellos van a acatar lo que dice la conducción o si elijen otro camino como ya lo han hecho”.

En San Martín, el sector de Carusso tiene dos concejales que no integran el bloque de Juntos por el Cambio y en la legislatura él preside el bloque Cambio Federal.