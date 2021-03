CFK: "El poder judicial contribuyó a que Macri ganara las elecciones"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó con dureza al Poder Judicial, afirmó que "el lawfare sigue en su pleno apogeo" y sostuvo que la causa "dólar futuro" que la tiene como acusada se armó para que el expresidente Mauricio Macri gane las elecciones, con "responsabilidad" de los jueces.



"Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento, mi abogado dijo que lo tenía que pedir, pero no. Voy a pedir aplicar la ley y la Constitución a todos y a todas", concluyó la expresidenta tras casi una hora de exposición dirigiéndose al presidente de la sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone.



Al comenzar a hablar ante los jueces, Fernández de Kirchner sostuvo que "el lawfare sigue en su pleno apogeo".



Desde su oficina en el Senado, la vicepresidenta expuso a través de la plataforma Zoom en una audiencia virtual ante los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, quienes en los próximos días tienen que decidir si cierran la causa por inexistencia de delito.



"Yo siempre di la cara y la voy a seguir dando. Sería bueno que no solo apareciera mi cara", cuestionó en referencia al "anonimato de quienes deciden determinado tipo de causas" y luego de recordar que nunca vio en los medios el rostro de dos de los camaristas que la escuchaban, Petrone y Barroetaveña.



También apuntó a los medios de comunicación: "Ya no es necesario hacer desaparecer materialmente a los dirigentes políticos, sino que con lo mediático se los suprime", sostuvo y remarcó que "los medios de comunicación titulan corrupción, aquél es un corrupto, aquella es una corrupta, cuentan cosas que no existen en los expedientes judiciales".



Ese fue el inicio de una exposición a lo largo de la cual sostuvo que la causa dólar futuro se inició en plena campaña electoral con el fin de llevar a la Presidencia a Mauricio Macri.



Por ello el Poder Judicial "es responsable de lo que pasó y está pasando", agregó al hablarle de manera directa a Daniel Petrone, presidente de la sala I.



"Me da mucha bronca porque la que sufre es la gente", sostuvo.



En sus críticas al expresidente, afirmó que "lo que hizo Mauricio Macri con el préstamo del FMI violó todas las normas internas de la administración pública", al diferenciar ese hecho de lo ocurrido con el dólar futuro en su Gobierno.



En cuanto a la acusación en la causa aseguró que "ningún amigo" suyo ni "ningún funcionario" de su Gobierno tuvo contratos de dólar futuro y sostuvo que, en cambio, sí "los tenían los amigos de Macri y sus funcionarios".



La causa fue "no solamente 'lawfare' sino también intromisión y manipulación de procesos electorales y política en general" por parte de miembros del Poder Judicial y del fallecido juez federa Claudio Bonadio, a quien se refirió en duros términos durante toda su exposición.



"Estamos en un momento muy grave institucionalmente. No pueden seguir comportándose como una corporación", agregó.



Además, calificó de "podrido y perverso" un sistema que "debe ser cambiado". "No les voy a pedir el sobreseimiento, hagan lo que tengan que hacer", concluyó su alocución.