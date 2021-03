“Me encantaría que Jorge Macri encabezara la lista de diputados nacionales”

El intendente Pablo Petrecca (Junín-PRO) dice estar “en campaña permanente” para mostrar su gestión y pide que su par de Vicente López, Jorge Macri, encabece la lista de aspirantes de Juntos por el Cambio a la Cámara de Diputados de la Nación. Su propuesta gana relevancia en medio de la controversia que genera la espera de una definición electoral de María Eugenia Vidal. Sentado en un despacho del palacio municipal donde recibe a Letra P, se ríe y siembra la incógnita ante la consulta sobre una eventual mudanza suya a la Legislatura.

“Creo que Kicillof y sus ministros no conocen la provincia”, dispara para argüir una deficiente gestión provincial de la pandemia, mientras le reclama al gobernador que confíe más en los intendentes. Destaca el diálogo con el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y le apunta a la ministra de Gobierno: “Teresa García se pintó la cara y dejó de resolver los problemas de la gente”.

Referente y armador del PRO en la Cuarta sección electoral -donde este año se ponen en juego las siete bancas del Senado que aporta el distrito-, dice estar “muy preocupado” por la elección y advierte sobre “las consecuencias negativas” de que la oposición pierda el Senado, donde tiene mayoría. PASO sí; reelección indefinida, no. Milita a los Dorrego -grupo del que forma parte- y, en el marco de la pelea entre el intendentismo y el porteñismo, avisa que Diego Santilli aún no llegó al noroeste bonaerense. Además, manda el mensaje a La Territorial: “Los territoriales somos los que ganamos en 2019”.

-¿Cómo evalúa la gestión de la pandemia del gobierno bonaerense?

-Tuvo sus momentos. Al comienzo estuvo bien la decisión de ser restrictivo para mandar un mensaje a la comunidad, pero luego faltó que nos dieran autonomía a los intendentes. A Kicillof le hace falta confiar más en los intendentes, escucharlos más.

-¿Es una cuestión partidaria?

-No. Intendentes de su mismo partido piensan lo mismo.

-Sin embargo, el gobernador mantiene reuniones periódicas con los intendentes.

-Los zooms terminaron siendo monólogos del gobernador de dos horas.

-¿Faltó diálogo todo este tiempo? ¿Quién es su interlocutor en el Gobierno?

-Cuando tenía que hacer una consulta, llamaba al jefe de Gabinete. Discutíamos, pero teníamos diálogo. Diálogo hubo, pero fueron demasiado lentos en tomar las decisiones y tenían una mirada muy focalizada en el AMBA, no tanto en el interior.

-¿A qué lo atribuye?

-Creo que Kicillof no conoce la provincia en su totalidad. En sus decisiones demostró eso.

-¿Ve un plan post-cuarentena de la Provincia?

-Si lo tiene, lo tiene muy reservado. Yo no lo conozco.

-¿Por qué nombra a Bianco y no a la ministra Teresa García, a quien todos han elogiado en el vínculo con los intendentes?

-Al comienzo, la ministra me sorprendió gratamente, tuvimos un buen diálogo, pero después algo pasó y terminó convirtiéndose en una retadora oficial. Se pintó la cara y dejó de resolver los problemas de la gente. Entonces, esa relación pasó a ser con Bianco.

-¿No le parece que la oposición se excedió en las críticas a la vacunación y a la vacuna? Carrió llegó a decir que estaban envenenando a la gente…

-Nunca dije que la vacuna era un veneno. Nunca fui antivacuna, no fui promarcha. No me hago cargo de algunas definiciones que dan dirigentes de mi espacio. Yo tengo una visión moderada, pero critico el plan de vacunación que lleva adelante el gobierno.

-¿El Frente de Todos partidizó la vacunación?

-Intentó llevar una bandera partidaria con la vacunación. Le entregó la vacunación a La Cámpora.

-¿Quién ejerce el liderazgo en JxC?

-No hay verticalismo. No tiene por qué haber un liderazgo único.

-¿El Grupo Dorrego no?

-Los intendentes estamos trabajando. Necesitamos un gobernador que haya sido intendente.

-Santilli está caminando mucho la provincia.

-Acá no llegó. Necesitamos un candidato a gobernador que haya sido intendente, alguien que conozca la amplia superficie de la provincia. Tenemos un gobernador y ministros que no conocen la provincia. Por ejemplo, es distinta la relación que tenemos con los ministros nacionales que fueron jefes comunales. Es distinto un (Mario) Meoni, un (Gabriel) Katopodis, un (Jorge) Ferraresi.

-¿JxC debe esperar a Vidal para ordenar la lista de candidatos y candidatas a la Cámara de Diputados de la Nación?

-El Grupo Dorrego quiere proponer un candidato. No hay nombres todavía.

-¿El intendente Macri debería encabezar esa lista?

-Me encantaría que Jorge Macri encabezara la lista de diputados nacionales. Trabajo para que sea gobernador. Es el tipo que más conoce la provincia.

-Pareciera que La Territorial busca otra cosa…

-Los que conocemos los territorios somos los intendentes, los que ganamos en 2019 somos los intendentes, pero cualquiera puede armar un proyecto.

-¿Está preocupado por la elección legislativa?

-Sí, estoy muy preocupado porque no es fácil. En la Legislatura se define mucho. Si perdemos el Senado, veo un escenario en el que a Junín no le manden un peso.

-Se ve difícil que puedan repetir una elección como la de 2017 en la Cuarta sección, donde se quedaron con cinco de las siete bancas…

-Nuestra estrategia es informarle a la gente los riesgos que corremos si perdemos la mayoría en la Cámara de Senadores.

-¿Usted puede ser candidato legislativo este año?

-Tengo la responsabilidad de terminar el mandato.

-¿Descarta rotundamente la posibilidad de ser candidato?

-(Sonrisas) Yo nunca descarto nada.

-Durante el gobierno provincial de su espacio, el radicalismo solo ocupó un ministerio, el de Ciencia, con Jorge Elustondo ¿Vidal debió abrirle más la puerta a la UCR para lograr una coalición más fuerte?

-En Junín la gestión está conformada por la Coalición Cívica, el radicalismo y hasta el Partido Fe. Hemos sido muy abiertos. Es sano que los espacios quieran tener más.

-¿PASO sí o PASO no?

-Puede ser PASO no, pero discutamos una reforma integral. Hablemos de boleta única.

-No hay tiempo para eso.

-Entonces, PASO sí.

-¿Está de acuerdo con revisar la ley de reelecciones indefinidas?

-Para mí tiene que haber dos períodos, pero también soy parte de un espacio político.

-¿Alberto Fernández está haciendo la presidencia que usted imaginó u otra?

-Es lo que sabíamos que iba a suceder. Teníamos la expectativa de que fuera otra, sobre todo cuando empezamos a ver a un Alberto que convocaba y escuchaba. Hoy, no está liderando. Cada vez hay más grieta.

-A un sector de la dirigencia de su espacio pareciera sentarle cómoda la grieta.

-Hay dirigentes de Juntos por el Cambio que no contribuyen. El camino es el diálogo. No podemos seguir matándonos como perros y gatos.