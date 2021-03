En el Congreso, la oposición se pinta la cara pero no come vidrio

El discurso que ofreció este lunes el presidente Alberto Fernández para abrir el período de sesiones ordinarias del Congreso dejó dos lecturas en la oposición y, especialmente, en el interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados. Los tres socios de la coalición opositora renovarán su cerrada negativa a los proyectos del oficialismo que impulsan cambios en el sistema judicial, pero pondrán bajo la lupa las iniciativas económicas que envíe el Ejecutivo, como la desdolarización de las tarifas de servicios públicos.

Cerca del titular del interbloque, Mario Negri, aseguraron que "Fernández demolió todos los puentes" con la oposición y en el bloque macrista, que conduce Cristian Ritondo, algunos integrantes del "ala moderada" opinan que "la decisión del Presidente de pelearse con el sector más duro" no les deja margen para buscar alternativas de diálogo en el arranque de un año electoral que se avecina polarizado y que arrancó con la decisión presidencial de iniciar una "querella criminal" para indagar la responsabilidad penal de los funcionarios económicos de la era Macri en el endeudamiento de 44.000 millones de dólares contraídos con el FMI. Tal como contó este portal, en el espacio no esperaban una embestida tan virulenta al respecto que podría implicar el desfile de exfuncionarios por Comodoro Py.

"Cuando querés salirte de la grieta, la grieta te chupa igual, como le pasó a (el senador radical Martín) Lousteau que criticó las bolsas mortuorias que pusieron frente a Casa Rosada y le pegaron parejo desde el Gobierno y también desde JxC", se lamentó una "paloma" cambiemista sobre los costos que paga el dirigente porteño por mantener su oposición al oficialismo pero sin quedar pegado a los sectores más duros. La reflexión revela que los escaños dialoguistas se mantendrán en silencio y no se meterán en las peleas calientes que protagonizarán "los duros" contra el Gobierno.

Sin embargo, en el conglomerado opositor admiten que esa tensión, por momentos contradictoria, se repetirá durante todo el año como efecto colateral del acuerdo que mantendrán los tres socios de JxC para mantener la unidad hasta que duela. Bajo esa premisa, los jefes parlamentarios de la alianza se preparan para combinar su resistencia sobre temas judiciales, con la predisposición de analizar y eventualmente acompañar los textos económicos que proponga el Ejecutivo.

Los pedidos del Presidente para que las diputadas y diputados voten el proyecto de reforma Judicial y del Ministerio Público Fiscal no movieron el amperímetro opositor. "La agenda judicial la vamos a bloquear como hicimos en 2020", anticiparon desde la conducción del interbloque para confirmar que no cederán a la solicitud de Fernández. No lo harán en materia jurídica, pero aportarán sus votos en cuestiones sensibles para el bolsillo de la población, como el proyecto que presentó el titular del cuerpo, Sergio Massa, para subir el mínimo del Impuesto a las Ganancias y evitar que un sector de la clase media con mejores remuneraciones no pague ese gravamen en este año electoral. Año electoral.

Los guiños opositores a los textos económicos posiblemente pasen inadvertidos por la dureza de la discusión judicial. También hay predisposición para analizar uno de los temas más importantes que mencionó Fernández este lunes. Anticipó que enviará un "nuevo cuadro tarifario" para los servicios públicos de electricidad y gas "vinculado a los ingresos de las personas". No será de inmediato y posiblemente ingrese a Diputados dentro de dos meses, pero tanto en el oficialismo como en la oposición observan con interés la posibilidad de desdolarizar las tarifas. Para el bloque del Frente de Todos es el cumplimiento de una promesa de campaña. Por el contrario, en JxC se trata de de una vieja e irresuelta discusión que el radicalismo hizo tronar durante la presidencia de Mauricio Macri.

"El año pasado he ordenado el congelamiento de tarifas de servicios públicos. Ahora el cuadro de tarifas hay que regularizarlo porque ya estuvo congelado este tiempo. La conformación del nuevo cuatro tarifario va a llevar meses. Para el próximo año va a estar rigiendo, con tarifas vinculadas a los ingresos de la gente", dijo Fernández luego de acusar a la administración de Macri de "autorizar aumentos sin que el Estado exigiera un plan de inversiones". El Presidente aseguró que las tarifas energéticas "hay que desdolarizarlas definitivamente y adecuarlas a una economía en pesos".

El concepto no cayó mal en JxC pero sus integrantes quieren mirarlo con lupa. "Sobre el tema tarifas habrá que ver qué dice el proyecto de ley. No es un sí eufórico y cantado", aclaró una alta fuente parlamentaria del interbloque para asegurar que ese tramo de la alocución presidencial fue bien recibido. Lo mismo pasó con la mención a una nueva ley de Hidrocarburos, que es reclamada por los legisladores oficialistas y opositores de las dos principales provincias petroleras: Mendoza y Neuquén. Esa propuesta, no obstante, aumentó las sospechas sobre el naufragio de la prórroga de la ley de biocombustibles que aprobó el Senado por unanimidad en noviembre y que Fernández quiere revisar en Diputados para mandarla de regreso a la Cámara alta.

El Frente de Todos no tiene quórum propio en Diputados y requiere del apoyo de bloques aliados para avanzar en los temas más resistidos por JxC. En materia judicial no hay respaldo ni del lavagnismo ni del cordobesismo. La decisión de Fernández de involucrarse con el éxito o fracaso de los dos textos que ya fueron aprobados por el Senado podría implicar una negociación más ambiciosa de la Casa Rosada con los gobernadores, pero en la oposición dan por descontado que los acercamientos estarán más concentrados en ejes económicos, de alto impacto electoral, que en debates jurídicos.