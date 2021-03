"Somos mucho más que Amalia Granata y la lucha celeste"

La diputada provincial de Santa Fe Betina Florito quiere dar el salto al Congreso y esta semana anunció su candidatura a senadora nacional. Referenciada en su monobloque Somos Vida luego de alejarse de Amalia Granata, asegura que el espacio puede representar una tercera posición para el electorado santafesino desencantado con el peronismo y el macrismo y que, aun sin la figura taquillera de la modelo y la discusión por la legalización del aborto como caballito de batalla, puede mover el amperímetro electoral. Su candidatura será a través de Unite, el sello que José Bonacci suele alquilar a inorgánicos. En 2019, José Luis Espert fue candidato a presidente con esa marca y hace dos semanas, tanto él como el economista Javier Milei estuvieron en Rosario y se reunieron con Florito. Sin embargo, lo que el espacio aún no tiene resuelto es la lista de aspirantes por Santa Fe a la Cámara de Diputados de la Nación.

Mientras recorre la provincia con su candidatura, a nivel local, la legisladora afirma que el foco estará puesto en las elecciones distritales. Adelanta que su espacio tiene varias candidatas para encabezar listas para el Concejo municipal en ciudades del departamento La Capital y también en Reconquista y que, si bien está abierto a realizar alianzas, aún no ha tenido ofrecimientos concretos. "Sabemos que no es fácil y que es un camino que hay que construir, pero estamos seguros de que tenemos nuestro electorado", aseguró en diálogo con Letra P.

-Después de un año en la legislatura provincial, ¿cómo llegó la decisión de competir por una banca en el Senado de la Nación?

-Hasta diciembre de 2019 trabajé en un hogar de chicos y dando clases. Sentía mucha impotencia por lo que veía y tenía la necesidad de cambiar las cosas. Creo que desde la Legislatura pudimos aportar mucho, pero también sentimos el año pasado, sobre todo con la discusión por el aborto, que no estábamos representados por nuestros senadores y nuestra senadora a nivel nacional. Lo mismo sienten muchos santafesinos. Más allá de que esa ya es una ley aprobada y nosotros la aceptamos y vamos a convivir con ella, hay otras cuestiones de nuestra provincia que queremos que se vean reflejadas en el Congreso. Nuestros senadores están callados en muchas cuestiones, como la coparticipación, con todo lo que se le debe a nuestra provincia. Ninguno de los tres habla cuando al menos dos son del mismo color político que el Presidente. Entonces, ¿qué pasa que no defienden la provincia? Otros temas con la violencia, el delito, la inseguridad y el narcotráfico. Ese es el mayor reclamo que escuchamos cuando recorremos la provincia.

-Entonces van por una tercera posición. ¿Hay electorado para eso?

-Sí. Sabemos que somos dirigentes nuevos, pero queremos involucrarnos. Entendemos que es una contienda difícil con figuras como Miguel Lifschitz (FPCyS), Marilina Sacnún (PJ) y Roberto Mirabella (PJ), pero queremos que la gente conozca nuestras ideas y nuestra plataforma y que vea que nosotros no somos ni pollo ni pasta, somos un menú saludable y podemos hacer algo distinto. Queremos diferenciarnos y que la gente se sienta identificada con nosotros. Perotti está identificado con el kirchnerismo, porque hace todo lo que le piden desde la Presidencia y también mucha gente se decepcionó con el macrismo, que, además, posibilitó que volvierta el kirchnerismo. Vamos a ir por ese lugar, lejos de la grieta.

-Diez meses después de asumir la banca en la legislatura provincial con la lista de Amalia Granata se fueron de ese bloque. ¿Volvieron a tener diálogo con ella?

-No, entre nosotras no volvió a haber un acercamiento; cada una está trabajando con su bloque. Nosotros arrancamos con ella y con una lucha que es la defensa de la vida. Hoy no tenemos ninguna de esas dos cuestiones, ni la figura de Amalia, que reconocemos que nos ayudó a llegar a la Legislatura, ni la discusión celeste en agenda, pero esta candidatura nos permite también probar que nosotros somos mucho más que eso.

-Además de su candidatura, ¿están armando listas para la Cámara de Diputados de la Nación y para los concejos municipales?

-Lista de diputados nacionales todavía no tenemos. Sí están más avanzadas las locales. Tenemos presencia en Reconquista y en el departamento La Capital. Allí tenemos varias mujeres que van a encabezar lista en Santo Tomé y Sauce Viejo. También tenemos referentes en Rafaela y Esperanza. Todavía no podemos adelantar los nombres. Estamos analizando cuándo es el mejor momento para darlos a conocer.