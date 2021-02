Lifschitz acelera su plan maestro en Santa Fe

Miguel Lifschitz aceleró. El presidente de la Cámara de Diputados santafesina arrancó esta semana una recorrida de cinco días por seis departamentos de la provincia. Pasará por Santa Fe y Rosario, pero sobre todo se concentrará en el interior, en el sur y norte. A ritmo de campaña, el socialista concede que es “probable” que sea candidato a senador nacional y proyecta un plan de infraestructura “para el desarrollo de Santa Fe”.

Agarró la ruta el exgobernador. Retomó una serie de visitas a diferentes localidades que ya había comenzado en 2020, cuando la pandemia lo permitía. Este lunes llegó a Venado Tuerto, donde se reunió con el intendente radical Leonel Chiarella, empresarios y entidades (“actores de transformación”, como él los define) y concedió entrevistas a medios locales.

El martes fue el turno de Esperanza, Eusebia, Frontera y Sunchales. Este miércoles visitaba Rafaela, la tierra del gobernador Omar Perotti, y el jueves comanda la sesión de la Cámara Baja en la capital. El viernes cerrará bien arriba: San Justo, Reconquista, Villa Ana y Villa Ocampo, para terminar en su pago, Rosario.

Lifschitz y Chiarella, el lunes en Venado Tuerto.

En tanto, Lifschitz no larga prenda sobre su candidatura. Reconoce la posibilidad, pero evita el lodo electoral. Entiende que crece una sensación de antipolítica en la calle y no quiere prestarse al degüello. Ya dijo que rechaza la construcción de un frente de frentes y no responde cuando Perotti, y sobre todo el ministro de Seguridad Marcelo Sain, le lanzan dardos.

Prefiere, en cambio, concentrarse en lo que considera “temas estratégicos” para la provincia. Como la hidrovía, debate al que se incorporó a través de la organización de más de una actividad. Estratégico es también para él el diseño de un plan de infraestructura para toda la provincia.

Dicha tarea se la pidió a su exdirector provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, un lifschitzta pura cepa. Antes de la recorrida, el también rosarino se encargó de concretar reuniones con actores locales, intendentes y presidentes comunales, y de trazar los primeros lineamientos del plan. A futuro será un motor político, para el exgobernador y su territorio.

Lifschitz pondera la concreción de recorridas y actividades de impacto local, pero elige un perfil bajo a nivel provincial. Se concentra en el interior por el momento y evita, al menos todo lo que pueda, apariciones en las grandes ciudades. Es una caminata de afuera hacia adentro.

La agenda que lo lleva de ciudad en ciudad también le permite no destinarle tiempo de más a la desprolija interna del socialismo. Ya jugó su ficha para apoyar la postulación de la exintendenta Mónica Fein para conducir el partido a nivel nacional y falta poco menos de un mes para el cierre de listas provincial, otro posible foco de conflicto. Ya habrá momento para hablar de candidaturas y para la rosca. Por ahora, puso segunda y salió a la ruta.