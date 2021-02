“No vamos a ser gorilas, la oposición tiene que ser constructiva”

La necesidad de un radicalismo con vocación de poder y protagonista en la discusión societaria de Juntos por el Cambio fue la premisa central de Gustavo Posse en su peregrinación de campaña por las ocho secciones electorales de Buenos Aires, de cara a la interna radical del 21 de marzo. En cada contacto con las bases correligionarias, llamó a terminar con la sumisión al PRO, construir un partido fuerte que recupere raíces e incite a ampliar JxC con espacios afines al ideario boinablanca.

Posse, esta semana en La Plata, donde desembarcó para apoyar la lista local que encabeza Pablo Nicoletti (Fotos: AGLP).

El intendente de San Isidro y candidato a presidir el Comité Provincia por la Lista 14 de Protagonismo Radical también expuso esas premisas en su reciente visita a La Plata, donde, previo a iniciar las actividades de agenda, habló con Letra P sobre el radicalismo que pretende. Apuntado por el actual oficialismo radical, que lo acusa de tener una pertenencia partidaria “zigzagueante” y de buscar un espacio “subsumido al gobierno de Kicillof”, Posse retrucó dardos y afirmó que pretende una oposición “firme” pero “sin gorilismos”. Post elecciones, promete unidad y diagnostica que, para evitar “fracturas” en la Legislatura, lo mejor es un interbloque.

-¿Qué le pide el afiliado radical en sus recorridas?

-Veo una muy buena respuesta, porque tenemos una lista que amalgamó antiguos y nuevos movimientos y trayectorias, desde Fredy Storani hasta Martín Lousteau. Hicimos un muy buen armado a la largo de toda la provincia, con fuerte raigambre urbana, y estamos en un buen estado respecto de la opinión del afiliado. No hay partido más permeable a la opinión pública que el radical, al punto tal que los radicales mismos discontinúan su voto y cuando no están de acuerdo no votan a su propio partido. Lo mismo ocurre con los afiliados.

-¿Cómo definiría al espacio que encabeza?

-Somos una renovación sin número de documento, que busca si en el torrente sanguíneo de cada radical está la vocación de cambiar, si se sostiene el carácter disruptivo, razón por la que nos hicimos radicales. Estamos bien, no es que estamos conformes, queda un sprint final de tres semanas que es donde más vamos a recorrer, más fuerza y organización le vamos a poner.

-¿Qué deja la gestión de Daniel Salvador en la UCR bonaerense?

-Fueron cinco años malos, de mucho retroceso partidario para Juntos por el Cambio y, por ende, para el país porque todo lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires tiene repercusión nacional y fuimos a una elección donde nos votó el 41% de la gente pero en esa elección no había radicalismo. Se perdió una buena oportunidad, independientemente de los desacuerdos que pueda tener uno con el gobierno provincial del PRO, haber tenido el secretario de Ciencia y Técnica no quiere decir que hayamos participado del Gobierno.

-¿Saldrá fortalecido el radicalismo de esta interna o quedarán heridos?

-Al otro día de la elección, debe haber una reunión entre todos los sectores del radicalismo, porque tenemos que ratificar el frente y ampliarlo, se llame Juntos por el Cambio o como se llame. Hay que ampliar ese 41% que nos votó. Además, porque a los 45 días ya tenemos que estar organizados para las PASO en todos los niveles; elegir a los mejores en cada uno de los lugares para ganar las elecciones.

-¿Cuál sería su primer mensaje a la mesa provincial de JxC como conductor de la UCR?

-El radicalismo ya estará unido, con una fortísima amnistía que selle esa unidad. Lo que hará el radicalismo entonces es convocar al frente en calidad de socio pleno, mostrará el protagonismo que merece.

-¿Importa para el posicionamiento radical futuro la discusión entre duros y dialoguistas, halcones y palomas?

-Los problemas de otros partidos políticos los tienen que resolver ellos. Nosotros vamos a poner en valor al radicalismo.

-¿A qué perfil de conducción aspira?

-A una conducción integrada. Con Danya Tavela, vicerrectora de la UNNOBA que me acompaña, aspiramos a una conducción integrada por todos los sectores. Acá no van a ver personalismos ni nada por el estilo.

-¿Cómo será el posicionamiento ante el Gobierno por parte de la UCR bonaerense de acceder a la conducción?

-Nosotros no vamos a ser gorilas. Queremos ser gobierno en 2023, vamos a ser una oposición firme, técnicamente de avanzada. Ser gestión partidaria significa hacerlo bien. Es gestión. Si somos buenos gestionando como intendentes, administrando las universidades nacionales, seguramente, si nos lo proponemos vamos a ser buenos llevando adelante la gestión partidaria y frentista. Ser buenos seres políticos hacia adentro con la unidad partidaria y buenos seres políticos hacia el armado del frente y también como oposición. La oposición tiene que ser constructiva. Nos preparamos para gobernar sin gorilismos.

-En el oficialismo partidario le endilgan una pertenencia política zigzagueante. ¿Qué replica?

-El que es radical, cuando entiende que no están dadas las condiciones y que no se está haciendo radicalismo, tiene que tomar decisiones muy difíciles. Del producto de las decisiones que tomamos muchos radicales es que se pudo haber llegado en 2015 a formar Cambiemos. Antes estaba cerrada la posibilidad de realizar frentes, se cerraba solo a realizar frentes con el socialismo, a quienes ahora queremos sumar, pero no solamente a ellos. Se negaba la sociedad política con buena parte del arco opositor y del campo democrático. Y hoy eso se logró, por eso valoro muchísimo el esfuerzo de lo que hicimos, de quienes me acompañaron y dieron lugar a la formación de Cambiemos en su momento y que diera lugar, además, a que fuera determinante la participación en 2015 en Gualeguaychú.

-Con ese antecedente, ¿cómo tomó que socios fundadores de Cambiemos como Carrió hayan marcado un respaldo a Abad en la interna?

-Tienen derecho a opinar. Hay un documento muy bueno de Cachi Casella donde dice cuál es la ideología de la elección: que en el radicalismo deciden los afiliados, entonces si los afiliados deciden por nosotros, en buena hora.

-¿Deberían unificarse los bloques de Cambio Federal y JxC en la Legislatura bonaerense?

-Sí, pero para eso lo que no debe haber es intromisión y falta de flexibilidad.

-Para que eso no exista, ¿qué tendría que suceder?

-Lo mejor es que haya interbloque como en el Congreso Nacional. Si hay interbloques, no hay lugar para fracturas.