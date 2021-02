Kicillof, de contra: discurso de barricada y botón antiprivilegio

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se metió en el escándalo de las vacunas vip que terminaron en el despido de Ginés González García luego de que el periodista Horacio Verbitsky contara que se había vacunado en el Ministerio de Salud por gentileza del hoy exfuncionario nacional. El mandatario busca tomar distancia de ese episodio y este martes remarcó que en la provincia “no hay ni vacunatorios ocultos ni privatizados”. A la par, anunció un sistema para denunciar irregularidades en el proceso de inscripción y aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Una escalera para salir del laberinto.

El mandatario provincial encabezó la habitual reunión con intendentes para hacer un seguimiento de la situación epidemiológica. Esta vez, el lugar elegido fue Necochea. Con el mar de fondo, el mandatario se zambulló sin demasiadas vueltas en el tema caliente de las vacunas de privilegio que recibieron algunas personas que no prestaban urgencia de personal esencial, como el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa y exsenadora Hilda Duhalde, el chofer de ambos y el empresario de medios marplatense Aldrey Iglesias y buena parte de su familia. “Está mal, hay que tratar de evitarlo, hay que buscarlos y castigarlos”, explicó y también argumentó: “Comprendamos que son cosas nuevas”.

Cómo contó Letra P, el gobernador dio la orden de no meterse demasiado en el dilema que por ahora golpea a la Casa Rosada. Vacunar, vacunar y vacunar con el mayor rigor posible es el lema que desde hace días repiten en La Plata. “Tengo la tranquilidad de que en la provincia vacunamos a 360 mil personas en tiempo récord. Reprocho, me enojo y me molesto con los que se cuelan”, sostuvo en Necochea.

Además, adelantó que habrá un sistema para denuncias. Según indicaron voceros del Ministerio de Salud bonaerense ante la consulta de Letra P, se tratará de un botón virtual que estará disponible en la web del sitio oficial Vacunate PBA y también en la app. Allí se podrá dejar constancias de irregularidades en el otorgamiento del turno o la demora del mismo. Es el primer movimiento institucional para esquivar el huracán de la Sputnik Vip.

Kicillof también hizo un repaso de las críticas que fue apilando de parte de un sector de la oposición desde que se anunció la llegada de la vacuna rusa, en diciembre del año pasado. “Cuando yo me vacuné, era un loco suicida que se inyectaba veneno. Para estos mismos, ahora soy un vacunado VIP. Incluso dicen eso de los intendentes de su mismo partido”, cruzó el mandatario.

Con nombre y apellido, fue al hueso de la dirigencia opositora. “Quiero mencionar algunos textuales, porque hay que ver el texto y también el contexto. Dijo una dirigente, (Elisa) Carrió, que la vacuna (Sputnik V) era veneno. Inició una causa contra el Presidente de la Nación por envenenamiento. No la escuché decir que se había equivocado”.

Vacuna a vacuna

En el gobierno hacen alarde de la campaña vacunatoria. Es lo que muestran luego del vendaval Ginés. “Hoy estamos vacunando en la provincia. Es dinámico, es un proceso”, dijo el mandatario.

También recordó que hasta la fecha se aplicó un total de 357.486 dosis de vacunas; 252.215 primeras dosis y 105.271 segundas. Este martes también se empezó a aplicar la vacuna de Oxford AstraZéneca producida en la India. En Lobos, por ejemplo, se inició la vacunación en el personal docente.

“Nuestro objetivo principal es vacunar lo más rápido posible a quienes integran los grupos de riesgo. Si en este proceso alguien miente con el objetivo de aplicarse la vacuna sin estar dentro de las prioridades, será investigado y sancionado y vamos a ser inflexibles”, remarcó el mandatario.