Futuro y sucesión de los siete barones peronistas sin re-reelección

Diecisiete jefes comunales del Frente de Todos (FdT) que gobiernan municipios del conurbano bonaerense se pusieron a salvo de la ley que prohíbe más de dos mandatos consecutivos con pedidos de licencia para ocupar otros cargos. En cambio, siete barones no sortearon la norma y deberán esperar la vía judicial o legislativa para quedar nuevamente en carrera en 2023.

Son los intendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mario Ishii (José C. Paz) y Julio Zamora (Tigre), de la Primera sección electoral, y Alejandro Granados (Ezeiza), Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Mario Secco (Ensenada), de la Tercera.

Granados – Descalzo, casos espejo

Los intendentes de Ezeiza y de Ituzaingó son casos muy similares por su historia, su presente y posiblemente su futuro. Ambos gobiernan sus distritos desde 1995, año en que fueron creados. Desde entonces, renovaron sus cargos ininterrumpidamente. Granados tomó licencia sólo en dos ocasiones: de 2013 a 2015, para asumir al frente del Ministerio de Seguridad durante la segunda gobernación de Daniel Scioli; por diez meses, durante la pandemia, debido a que es persona de riesgo.

Ambos preparan a sus hijos para la sucesión. Gastón Granados reemplazó a su padre durante la última licencia que éste tomó y regresó a la jefatura de Gabinete municipal en marzo. Pablo Descalzo es presidente del Concejo Deliberante de Ituzaingó. Los dos, Gastón y Pablo, encabezaron la lista de aspirantes al Concejo en 2019 por lo que están en la línea de sucesión y se espera que, de no modificarse la ley que pone un tope a las reelecciones, sean ellos quienes se postulen en 2023. En Ezeiza se cuenta también la figura de la esposa del intendente, Dulce Granados, actual presidenta del deliberativo local.

Ishii y el acierto de la interna

El hombre del poncho conduce José C. Paz desde 1999. Sólo interrumpió su mandato entre 2013 y 2017, cuando pidió licencia para ocupar una banca en la Cámara de Senadores bonaerense. En la pasada elección, fue contra el mandato anti interna del oficialismo y abrió la competencia en su distrito, lo que le dio mayor volumen a la elección distrital, ordenando al mismo tiempo una posible sucesión para 2023.

En el distrito compitieron tres listas: una fue encabezada el presidente del Concejo Deliberante, Roque Caggiano; otra, por Mariana Ávila, titular de la Anses de José C. Paz y compañera del diputado provincial José Pérez; y la tercera, encabezada por Rodrigo Barrios, apoyada por diferentes movimientos sociales. Ganó la Caggiano.

Consultado por Letra P antes del diez de diciembre, en momentos en que se repetían los pedidos de licencias de jefes comunales, quienes saltaban a otros cargos abriendo la puerta a otra reelección en 2023, fuentes del entorno de Ishii aseguraron que su jefe no se movería del sillón y denostaron la norma: “Esa es una ley de cobardes que no pueden ganar con los votos”.

Zamora, sin sucesor, le abre paso a Malena

El intendente de Tigre asumió el cargo en 2013, cuando Sergio Massa pidió licencia para competir en la elección legislativa. Luego, fue electo en 2015 y reelecto en 2019. En los últimos años se distanció del líder del Frente Renovador, aunque ambos tuvieron un acercamiento en la última campaña electoral cuando confluyeron en el armado de la lista local.

La cabeza de la nómina en Tigre fue para su esposa, Gisela Zamora. Pero pese a la remontada oficialista en la elección general la lista local perdió a manos de Juntos. Esa derrota, sumada a la imposibilidad de Zamora de presentarse para competir por otro mandato, abre las puertas a la candidatura de la actual titular de Aysa y esposa de Massa, Malena Galmarini.

Watson, sin re ni lapicera

El caso del intendente de Florencio Varela es particular. Fue electo sólo una vez, pero tendrá que pagar por dos mandatos ya que asumió como intendente interino de Julio Pereyra por un lapso que supera los dos años, lo que, según la ley que pone tope a las reelecciones, debe contabilizarse como un mandato.

De no modificarse la norma, sin embargo, no será Watson quien elija un sucesor. Esa tarea estará a cargo del jefe político del distrito y actual diputado nacional, Pereyra. Entre los nombres que se anotan para el cargo, se destaca el de la hija del mandamás varelense, Julieta Pereyra.

El díscolo Gray, a tres bandas

La rebelión que encabezó contra el desembarco de Máximo Kirchner en el Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires dejó al intendente de Esteban Echeverría sin chances de partir con destino a la legislatura provincial o a algún cargo del gobierno nacional o provincial.

Gray gobierna el distrito desde 2007 y su sucesión aún no tiene definición clara. Por el momento, se barajan tres opciones: Valeria Bellizi, secretaria de Gobierno; Pablo Montserrat, subsecretario de Promoción Industrial; Magdalena Goris, senadora y esposa del jefe comunal. Con diferentes orígenes y representaciones, son los principales nombres que suenan en el entorno del intendente para el futuro político del distrito.

Secco y su montaña de votos

El intendente de Ensenada es uno de los grandes ganadores de la última elección. Obtuvo el 54% de los votos, superando a la lista de Juntos por más de veinticinco puntos. En diálogo con Letra P, consultado sobre la posibilidad de pedir licencia en el cargo para esquivar la ley de reelección, el jefe comunal fue contundente: “Voy a terminar mi mandato como corresponde”.

Aunque considera que la ley es un “mamarracho”, Secco decidió no tomar la vía de escape de otros jefes comunales. “Si la ley me lo impide, no seré (candidato). Si la ley lo permite, seré”, afirmó, adelantando que buscará otra reelección.

Secco no tiene un sucesor natural, aunque en el peronismo se especula con la posibilidad de que su hijo ocupe su lugar. Nicolás Secco fue electo concejal en 2019. En la nómina de posibles sucesores aparece también el presidente del Concejo Deliberante, Luis Blasetti, y la diputada provincial Susana González.