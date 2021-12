Reelección: Secco no gambetea la ley, aunque la considera un mamarracho

En medio de la fuga de intendentes a cargos nacionales o provinciales y rumores sobre otras que podrían darse antes del próximo 9 de diciembre para esquivar la ley que pone un tope de dos mandatos consecutivos, el jefe comunal Mario Secco descartó abandonar Ensenada: “Yo voy a cumplir mi mandato como corresponde”, afirmó a Letra P. Como adelantó este medio, este lunes se confirmó que el jefe comunal de San Pedro, Cecilio Salazar, ocupará un cargo en el Ministerio de Transporte de la nación que conduce Alexis Guerrera, otro mandatario distrital en uso de licencia. El libro de pases está abierto hasta el 9 de diciembre, cuando se cumplen dos años del mandato en curso.

Pese a considerar la ley que pone un tope a la reelección de los intendentes un “mamarracho”, Secco aseguró que no piensa abandonar el municipio para ocupar un cargo nacional o provincial que le permita volver a presentarse como candidato a intendente en 2023. “Tuve oportunidad en otros momentos y no lo hice tampoco. Voy a cumplir mi periodo como corresponde. Si la ley me lo impide, no seré (candidato). Si la ley lo permite, seré. No voy a pedir ninguna licencia ni nada por el estilo”, aseguró, echando por tierra versiones que lo ubicaban asumiendo un cargo en el gabinete del gobernador Axel Kicillof.

Sin embargo, Secco, que transita su quinto mandato, tiene una postura clara respecto de la norma sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal y acompañada por el Frente Renovador de Sergio Massa. Para el intendente, la ley es un “mamarracho judicial” que toma a la gente por “estúpida”. “¿Quién es el dueño para limitar? Macri también pudo ser reelecto y sin embargo lo echaron ¿Sabés cuántos intendentes pudieron ser reelectos y los echaron? Un montón. ¿Tan estúpida es la gente que hay que condicionarla?”, cuestionó en declaraciones a Fm La Patriada.

En el Frente de Todos ya son dieciséis los intendentes que decidieron tomar licencia en sus distritos para pasar a cargos nacionales, provinciales o a la Legislatura bonaerense. Así, quedan a salvo de la restricción de competir dentro de dos años. La norma especifica que la renuncia o la toma de licencia antes de cumplirse dos años de tomado el cargo anula el cómputo de ese mandato, por lo que habilita a quienes fueron reelectos en 2019 a volver a competir en 2023. Aun así, todavía son veintiséis los intendentes que de mantenerse la ley no podrán presentarse para competir por otro mandato dentro de dos años. Siete de ellos son del conurbano y diecinueve, del interior.

Hasta el 9 de diciembre, el libro de pasas seguirá abierto y no se descarta que otros jefes comunales comuniquen en los próximos días que tomarán licencia en sus distritos. Ante la consulta de Letra P, la respuesta desde otros distritos de la provincia no fue tan contundente como la de Secco. Un funcionario José C. Paz aseguró que “todavía” no hay nada, dejando abierta la posibilidad de que el intendente Mario Ishii desembarque en el gobierno de Alberto Fernández, con quien mantiene una estrecha relación. En el mismo sentido se manifestaron fuentes del entorno del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, en este caso sobre su posible llegada al gabinete del gobernador Axel Kicillof.