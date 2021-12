Neme tildó de "caradura" a Cornejo por "entorpecer" la paritaria con el FMI

El vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, calificó de "caradura" al exgobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y lo acusó de "embarrar y entorpecer las negociaciones" que el Gobierno lleva adelante por la deuda con el Fondo Monetario Internacional, al salir al cruce de los dichos del senador mendocino, quien afirmó que la oposición no acompañará en el Congreso los términos de un eventual acuerdo con el organismo hasta que no exista un apoyo explícito de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Hay que ser muy caradura para embarrar y entorpecer las negociaciones que lleva adelante el presidente Alberto Fernández ante el Fondo Monetario Internacional. Cornejo es un dirigente que se caracteriza, al igual que Patricia Bullrich, por hacer declaraciones imprudentes e irresponsables que atentan contra los intereses de los argentinos y argentinas”, dijo Neme en diálogo con Letra P.

"Buscan un acuerdo y no se sabe qué es lo que están negociando con ellos y no veo cómo comprometer a la oposición en algo así", había lanzado Cornejo este sábado en declaraciones radiales. El flamante senador agregó: "Tenemos unanimidad en la mesa de Juntos por el Cambio, primero tiene que dar el acuerdo para el Fondo Monetario Internacional Cristina Fernández de Kirchner. No vaya a ser cosa que ella se quede con el relato de estar en contra del Fondo y el fardo del acuerdo se lo deja a la lapicera de Alberto y a la oposición cómplice".

También podés leer Guzmán va al Congreso tras el careo en una cumbre con salmón y rosca

El dirigente mendocino lanzó la advertencia luego del acto para celebrar los 38 años de la recuperación de la democracia en Plaza de Mayo en el que los discursos de Fernández y de CFK escenificaron el estado de acuerdos y tensiones en el Frente de Todos sobre las negociaciones con el FMI.

“Cornejo es responsable al igual que el expresidente Mauricio Macri de inventar esta deuda. Especularon, desinvirtieron y sumaron millones de pobres. Redujeron las exportaciones y cerraron 20 mil empresas bajo la cínica bandera de pobreza cero”, sostuvo Neme, para replicar las declaraciones del dirigente opositor que está a cargo desde este viernes de la jefatura del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara alta.

También podés leer Alberto, Cristina y un minué repetido para una tribuna sedienta de CFK

Cornejo también aseguró que "no se puede responsabilizar al Fondo del mal momento económico de estos dos años. No es solo la pandemia y no es la deuda, porque no se pagaron vencimientos en este tiempo. No vengan a poner excusa de la deuda por la mala performance económica".

El vicejefe de Gabinete y hombre de extrema confianza del ministro coordinador, Juan Manzur, consideró ante este medio que Cornejo es “responsable" por la deuda que contrajo la administración Cambiemos por ser "un dirigente que formó parte del Gobierno que creó la deuda con el FMI para pagarle a los fondos especuladores en el medio de cuatro años sin inversión y deuda, liquidación de empresas y aumento de la pobreza”.