“El peronismo seguirá gobernando Entre Ríos después de 2023”

Enrique Cresto tiene el enorme desafío de revertir este domingo una derrota por más de 20 puntos ante la boleta que encabeza Rogelio Frigerio. "Vamos a dejar todo en la cancha", promete el primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos (FdT) en Entre Ríos y se entusiasma con la posibilidad de que el peronismo continúe gobernando la provincia en 2023, pese a un resultado adverso en esta instancia electoral.

"En las legislativas de 2017 el macrismo nos ganó por 17 puntos y dos años después el mismo candidato perdió por más de 20”, argumenta el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas De Saneamiento (Enohsa) para reforzar su teoría de que los resultados del 14 de noviembre no impactarán en los comicios para definir al sucesor de Gustavo Bordet. "En el 2023 vamos a gobernar porque la gente sabe lo que fue Cambiemos", afirma en diálogo con Letra P. Además, analiza la campaña del FdT, habla de sus aspiraciones políticas en la provincia y cuenta qué hará el 15 de noviembre. "En lo personal, más allá del resultado, seguiré trabajando por los entrerrianos", anticipa.

-¿El peronismo puede dar vuelta el resultado de las primarias en las elecciones de este domingo?

-No lo puedo saber porque todo es muy dinámico en la política y en la Argentina. En el contacto con los vecinos, se percibe que hay otro humor en la gente. Hay una sensación de esperanza en la sociedad ante un mejoramiento económico y la salida de la pandemia definitivamente. Vamos a dejar todo en la cancha. Recorrí la provincia con obras un montón de veces, y ahora lo hice como candidato. El resultado se conocerá el día de la elección, pero no tengo dudas que en esta segunda etapa del proceso electoral hay más movilización.

-Si el oficialismo pierde el domingo en las elecciones ¿Qué debería pasar el 15 de noviembre en Entre Ríos?

-El 15 de noviembre vamos a estar trabajando como todos los días para Entre Ríos y para la Nación en un escenario de crecimiento, que ahora se está palpando de manera más visible. Hay una macroeconomía que está repercutiendo en sectores productivos y abre un tiempo de desarrollo y trabajo, que es crucial para un gobierno peronista.

- ¿Qué escenario electoral observa a nivel nacional de cara al domingo?

-Un escenario de crecimiento, que se distribuirá en toda la cadena productiva como motor de recuperación del salario. Superada prácticamente la pandemia, todos los sectores que producen ya están trabajando al cien por ciento. Las expectativas no las señalo yo, sino que las marcan los actores con los que nos hemos reunido durante la campaña.

-Si pierde el domingo, ¿se imagina compitiendo en 2023 por la Gobernación?

-En lo personal, más allá del resultado, seguiré trabajando por los entrerrianos como lo he hecho siempre en Concordia y en todas las provincias a donde llegué con el Enosha. Políticamente, nuestro objetivo es claro: gobernar la provincia en 2023. Acepté el desafío de encabezar la lista luego de los cuatro años del macrismo que deterioró todos los índices. Me puse al frente de esta elección para defender este modelo de país con inclusión, con todos adentro. Estamos reconstruyendo un tejido social, productivo y laboral que fue fulminado. El peronismo va a gobernar Entre Ríos en 2023 porque la gente sabe lo que fue Cambiemos y no querrá retroceder.

-¿Una derrota por más de 10 puntos no lo dejaría afuera de la carrera de 2023?

-No hago ese análisis. El peronismo consideró que nosotros teníamos que defender este modelo en la provincia. Más allá que el resultado del 14 de noviembre, seguiré trabajando por Entre Ríos en el plano de la gestión, pero también en la política. En las legislativas de 2017 el macrismo nos ganó por 17 puntos y dos años después el mismo candidato perdió por más de 20. Son elecciones diferentes y momentos diferentes. Cuando llegue 2023, veremos cómo está el peronismo. Yo defiendo un proyecto, no una candidatura a futuro.

-¿Frigerio será el candidato de la oposición en 2023?

-Será una decisión de él. Hoy es candidato a diputado nacional. Nosotros también tendremos que elegir quién será la mejor persona que represente al peronismo. Falta mucho.

-¿Cómo analiza la interna del Gobierno, que derivó en un cambio de gabinete, tras la derrota en las PASO?

-Hubo movimientos, pero en todos los sectores. Fue propio de un resultado adverso y la necesidad de resetear algunas cuestiones. El Frente de Todos tiene muy en claro que la unidad es la principal fortaleza. Hicieron lo imposible para romperla y no se rompe. Si quieren seguir perdiendo el tiempo en eso, allá quienes estén en ese plan. De este lado, cada debate interno nos fortalece.