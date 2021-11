Reelección: los intendentes radicales proponen aplicar la ley desde 2019

La agenda peronista fue parte del temario del Foro de Intendentes Radicales que el martes se reunió en el distrito de Saladillo. Además del análisis poselectoral, los jefes comunales y la única intendenta del partido, Érica Revilla (General Arenales), resolvieron acompañar la rediscusión de la ley que limita las relecciones. Si bien respaldan la norma sancionada en 2016, advierten que debería tomarse como primer mandato el iniciado en 2019. La propuesta, con la que vuelven a estar en carrera para dentro de dos años, será parte de la mesa de negociación presupuestaria con el oficialismo, en la que, como sus pares oficialistas, también demandarán mayores recursos.

Entre el oficialismo, hay quienes tienen una postura más radicalizada y rechazan cualquier tipo de limitación que no sea la que puede imponer el pueblo al ejercer el derecho al voto. Lo dice a viva voz el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien transita el quinto mandato y en la última elección sacó más del 70 por ciento. La UCR va a contramano y afirma que la “reelección indefinida no debería existir”. Sin embargo, están de acuerdo en revisar la norma y advierten que no está claro cuál es el primer mandato a tomar en cuenta.

En el encuentro en Saladillo hubo distintas posiciones y ganó la que propone como primer mandato el de 2019-2023, lo que deja la puerta abierta a otra reelección. “No es una postura unánime, pero la mayoría piensa eso”, aseguró a Letra P un intendente que participó el cónclave y prefirió no dar detalles sobre otras posturas.

La norma sancionada en 2016 por un acuerdo entre María Eugenia Vidal y Sergio Massa toma como primer mandato el iniciado en diciembre de 2015, aplicando un criterio de retroactividad. La situación ha derivado en distintos escenarios posibles: desde gambetas judiciales e interpretaciones rebuscadas del articulado de la norma hasta toma de licencias.

De los 135 intendentes que asumieron en 2019, el 70% no podrá competir por el cargo en 2023. 51 son de Juntos; 39, del Frente de Todos (sin contar los que pidieron licencias en sus cargos) y los restantes cuatro pertenecen a otras fuerzas. En la suma, los que más arriesgan son los radicales, dado son 31 los impedidos de postularse para un nuevo período. El número no es menor si se tiene en cuenta que con su estructura lograron imponerse en la mayoría de los distritos que dominan y fueron fundamentales para el protagonismo electoral que alcanzó Facundo Manes en el interior bonaerense.

Días atrás, el diputado nacional electo Diego Santilli salió al cruce de posibles modificaciones a la ley y horas después la representante radical Danya Tavela se pronunció en contra de las reelecciones indefinidas. La legisladora electa pidió no dar “ni un paso atrás” y consideró que quienes “paradójicamente están pidiendo la derogación de la norma son los distritos con los peores índices de desarrollo humano”.

Según supo este medio, la propuesta sobre las reelecciones indefinidas será parte de la mesa de negociación del paquete presupuestario que mandará el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense.

En la agenda, los intendentes encomendarán a sus legisladores que se preste especial atención a Coeficiente Único de Distribución (CUD), el índice con el que se estipula lo que le corresponde a cada municipio en materia de coparticipación, teniendo en cuenta que en 2020 el indicador quedó congelado por la pandemia; las deudas de organismos estatales con los municipios y la incorporación de un Fondo de Infraestructura Municipal en el presupuesto.