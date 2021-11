“Hay que ampliar en serio, no solo con los amigos de la infancia"

Julián Galdeano fue el productor político de la candidatura y el triunfo de la ahora senadora nacional electa Carolina Losada. El diputado provincial de la UCR rompió el tablero de Juntos por el Cambio (JxC) al tentar a la periodista. Con el todavía dulce sabor de la victoria, el legislador recibió a Letra P y trazó las proyecciones a futuro del no peronismo en Santa Fe. Envalentonado, insiste con la necesidad de armar una nueva coalición que enfrente al Frente de Todos. “Si vamos a ampliar, tenemos que hacerlo en serio, no solamente con los amigos de la infancia”, remarcó.

-En una elección nacional como esta, ¿tiene enclave provincial la victoria de Losada?

-Sí, porque el mismo oficialismo se encargó de que la campaña tuviera aristas provinciales. Siempre planteamos que esta era una elección nacional y el debate debía ser sobre cuestiones nacionales, pero el oficialismo se encargó de darle otro enclave, con la forma en que encaró la campaña, el mensaje de (Marcelo) Lewandowski y la idea de provincializar. JxC se empieza a conformar como una coalición política seria de Santa Fe desde la ejecución y el acompañamiento de la gran mayoría del radicalismo. Eso tiene que ver con cuestiones provinciales, porque por primera vez logramos llevar nuestro mensaje nacional a los planos locales.

-¿Hay en Losada una candidata a gobernadora?

-Le veo mucho potencial que deberíamos aprovechar los santafesinos y JxC en Santa Fe para este posicionamiento que tenemos que tener en el plano nacional de la política. El compromiso de ella fue total: trajinó toda la provincia. Intentar que enfoque su mirada en otras expectativas choca con ese compromiso que ella asumió. Después, la política es dinámica y nos va a ir mostrando cuál es el rol que puede ocupar. Me la imagino con un rol de mucha actividad y presencia en el Senado, con un impacto más en las cuestiones nacionales que en la política de Santa Fe.

-¿La UCR se convirtió en la dueña de JxC en la provincia?

-No sé. Es cierto que el PRO quedó debilitado y con un desafío por delante, donde el proceso sea no con un descabezamiento de su conducción, pero sí con una participación en la conducción de otros actores que hoy estaban a un costado.

-¿Federico Angelini dejó de ser el jefe del PRO con estos resultados?

-No me gustan los partidos que tienen jefe, porque después resulta que, si se equivoca, se rompen en pedazos o no está más y desaparecen. El PRO es una fuerza política que tuvo un crecimiento exponencial desde el principio de su creación, luego se encontró con que era socio mayoritario de un gobierno como el de (Mauricio) Macri. Ahora va a haber un acomodamiento. El radicalismo va a tener un nivel de gravitación muchísimo mayor dentro de la coalición.

-Maximiliano Pullaro ya avisa que se va a postular a la gobernación. ¿Es candidato puesto?

-Me gusta interpretar los mensajes de los dirigentes políticos en un doble sentido. Una cosa es por qué lo decimos y otra cosa es el momento en que lo decimos. Maxi hizo una elección interesante en la PASO, su primera participación dentro de JxC. Necesita sostener esa estructura que lo acompañó y hay que darle a esa estructura un incentivo a futuro, que puede ser una candidatura a gobernador. Lo primero que tenemos que pensar en JxC y desde el radicalismo principalmente es cómo construir una alternativa política en Santa Fe y a nivel nacional, cómo pensamos competir, a quiénes incorporar o convocar para construir una alternativa que tenga volumen de ganar la elección y vocación para gobernar. En eso, independientemente de lo que uno tenga expectativas de ser, todavía es prematuro si no sabemos ni en qué escudería vamos o con qué escudería vamos a competir.

-¿Se apura, entonces, Pullaro?

-No digo que se apura, porque posiblemente tenga en su mirada mantener un espacio unificado, pero eso lo hace más para él que por una realidad, porque hoy no están en discusión quiénes van a ser los candidatos a gobernador. Una candidatura no requiere solamente de un candidato, sino de una cabeza de lista de diputado provincial, de candidatos a intendente de Rosario y Santa Fe, de candidatos a senadores departamentales... Otros dirigentes del radicalismo han planteado que tienen ganas de explorar la posibilidad.

-¿Dionisio Scarpin?

-El rol que tuvo Scarpin en nuestra lista y Guille Bressán, que fue un gran constructor detrás de él... hay que ver qué pasa con (José) Corral, que ya tuvo una experiencia como candidato a gobernador. No hay uno solo y también en el PRO va a haber figuras. También podemos buscar afuera y el socialismo, si aspiramos a que se incorpore, también lo va a hacer con alguna expectativa. El partido CREO también. No necesariamente a dos años de la elección a gobernador los que vayan surgiendo ahora van a terminar siendo los candidatos.

-¿Cómo evaluó la relación del socialismo y Clara García?

-Logró sostenerse a pesar de la polarización en una elección aceptable, con un buen porcentaje en Rosario. Termina sacando en la ciudad casi 85 mil votos, es bastante. Carolina saca 161 mil. No es una mala elección. No tenía nada a favor y logró preservar una porción del electorado y sostenerse, que , no es sencillo cuando viene el tsunami de la grieta.

-¿El próximo paso es tentar al socialismo y a Pablo Javkin para sumar un frente de frentes?

-Una construcción como la que yo me imagino tiene que empezar de cero. No puede ser alguien convocando a. Nnadie tiene que jugar de local en la coalición que pretendemos conformar. Si hay locales y hay visitantes, el visitante siempre va a tener un nivel de exigencia diferente.

-¿Pero no convoca la UCR a ese frente de frentes?

-¿Y el socialismo qué va a decir? Está bien, convoca el radicalismo. ¿A dónde me convoca? ¿A algo nuevo? Si es algo nuevo, vamos a sentarnos a ver cómo lo armamos, no es que vos me convocás a. ¿Y el PRO que pito toca en esto? Va a haber exigencias de los demás y las garantías no se las podés dar si ya lo estás convocando a tu casa. Hay que conformar algo distinto. ¿Sobre la base de? Seguramente, los partidos tenemos historia, compromiso y estrategia nacionales planteadas ya.

-¿Le queda otra alternativa al socialismo?

-No, al contrario. Aparte, hemos tenido en los últimos 20 años muchas más elecciones juntos que separados. ¿Por qué no vendrían con nosotros? La elección fue legislativa, los encontró haciendo una elección relativamente aceptable, pero no es ejecutiva, donde hay que dejar todo en la cancha. La división de la oposición solamente favorece al Frente de Todos, en Santa Fe y a nivel nacional.

-¿Es más fácil pensar esa nueva coalición con Javkin que con el socialismo?

-El aporte de ambos va a ser valioso y también de otros tantos que hoy no están en JxC o con quienes no estamos articulando. Un elemento sencillo:Betina Florito sacó 70 mil votos en la provincia. ¿Por qué no tenerla en cuenta si hizo una buena elección? Nosotros vemos los números de Clara, pero una opción con casi nula estructura y sin recursos saca 70 mil votos. Si vamos a ampliar, tenemos que ampliar en serio, no solamente con los amigos de la infancia. Eso es un punto de partida, pero después hay que salir a buscar en otro lado también y hay que salir a buscar una parte del peronismo.

-¿A quién?

-Esperemos. Si digo un nombre ahora, salen a cazarlo.