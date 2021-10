Morales en Neuquén: respaldo a Cervi y la idea fija con Larreta

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, llegó este viernes a Neuquén para respaldar a Pablo Cervi, el candidato a diputado nacional de Cambia Neuquén. Con un discurso en el que arengó al radicalismo provincial, pidió militar por el empresario frutícola y pensar en un proyecto nacional desde el interior. En esa línea, insistió en la dicotomía entre el "dinero" de la Capital Federal y "los problemas" de las provincias, uno de los planteos con los que el mandatario radical viene martillando para horadar el proyecto presidencial del referente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta. La visita a la capital neuquina fue parte de una serie de recorridas de figuras nacionales a la región ante la posibilidad de que el modelo local de Juntos por el Cambio (JxC) logre un lugar en el Congreso.

Antes del mediodía de este viernes, Morales se metió al local de campaña de Cervi, en el que lo esperaban el legislador provincial César Gass y el concejal electo Juan Peláez, actual presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) local. Durante una charla con militantes, bajó línea de cómo debe comportarse su partido después de noviembre.

En un breve acto, repasó su participación este jueves en el acto de la UCR en el microestadio de Ferrocarril Oeste, la decisión de Facundo Manes de competir en la interna bonaerense y los beneficios que generó en la alianza opositora. También reclamó un plan de gobierno, más allá del 14 de noviembre, para contener la compleja situación económica. En cuanto a la interna del espacio que integra, rechazó cualquier avanzada institucional en el Congreso para ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, como busca ejercer el ala más dura de la coalición.

También podés leer En Ferro, Manes se puso el traje de Alfonsín para saltar a la cancha de 2023

“En la Ciudad de Buenos Aires hay mucho dinero, y en las provincias hay problemas”, se quejó Morales, quien va por la presidencia de la UCR y en el acto de Ferro le dijo a Letra P que "el establishment apoya" al alcalde porteño, algo que consideró como una "equivocación". A la vez, el dirigente jujeño no ahorró críticas para el oficialismo. “En el Gobierno están todos muy peleados, parece una familia en Navidad. Si se pueden robar el postre, se lo roban, pero nosotros no vamos a empujar a nadie”, se atajó Morales. “Yo no estoy de acuerdo en cambiar las autoridades de la Cámara”, insistió el norteño. “En Juntos por el Cambio hay un gran sentido de unidad. La actitud de Manes, de competir en la interna, le dio casi un millón y medio de votos al espacio”, repitió.

Sobre las presidenciales de 2023, le pidió a su partido que fortalezca las filas de la Lista 3 porque es "fundamental pensar un proyecto” de impronta radical. Consultado por Letra P, Morales se refirió a las posibilidades de dejar de ser furgón de cola del PRO, como en 2015, cuando el expresidente Mauricio Macri acaparó cada área de gobierno. “En el radicalismo, sobre todo del interior, vamos a tener varios candidatos. Vamos a cerrar filas en el partido, y después en la coalición”, admitió.

Morales bajó línea sobre JxC y sobre la UCR.

Para Cervi esta visita significó un espaldarazo más. En la carrera por las tres bancas en Diputados que hay en juego en la provincia, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) alcanzó el 33% en las PASO. Con el 17%, el aspirante del radicalismo se adueñó del segundo lugar. Tercero quedó el kirchnerismo, con el 14%. Y muy cerca, arribó el empresario de medios Carlos Eguía, de la Coalición Cívica-ARI, con el 12%. De repetirse estos resultados en noviembre, Cervi se asegurará un lugar en el Congreso.