Morales, contra la marcha en apoyo a Macri: "Parecemos el kirchnerismo”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, rechazó la marcha que se realizó en Dolores este jueves en defensa del expresidente Mauricio Macri, al momento de presentarse a indagatoria por presunto espionaje ilegal de las familias de las 44 víctimas del hundimiento del ARA San Juan. “Parecemos el kirchnerismo”, declaró.

"Somos diferentes al kirchnerismo y estamos actuando como espejo", aseguró en declaraciones a CNN Radio al comparar el acompañamiento macrista al expresidente con las movilizaciones del kirchnerismo en defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante los tribunales de Comodoro Py en 2016.

"En algún momento lo iré a visitar, a decirle que lo acompaño y (que haré) todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo a lo que lleve a decisiones judiciales justas”, agregó. “Que cuente conmigo”, dijo.

También podés leer Copycat II

Por otro lado, Morales rechazó el congelamiento de precios anunciado por el Gobierno y remarcó que no suscribió el acuerdo anunciado entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y distintas autoridades provinciales del país. "No firmé el documento porque encabeza diciendo como que estamos perfectos y que salimos de la crisis. Además, tiene una serie de conceptos que no compartimos", argumentó.

Sostuvo que fue una medida “unilateral” impulsada por el oficialismo y recordó que, a la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, le manifestó que no comparte que “hayan roto las mesas sectoriales porque no se puede obligar a las empresas a producir a pérdida”.

También podés leer “Volver a la cancha”: la UCR apuesta a su mística en Ferro

Además, relató que en algunos comercios ya se empiezan a observar consecuencias negativas del congelamiento y el desabastecimiento de distintos productos: “En algunos supermercados te venden una sola botella de aceite. Ya estamos camino a Venezuela”.

“El tema de los precios es un gran problema que es generado por la inflación, que es responsabilidad exclusiva del Gobierno", analizó.

De todas maneras, el radical aseguró que “el problema es que no hay plan” y que el gobierno tiene la “responsabilidad exclusiva” de “la falta de una macropolítica por la emisión”. “Están repartiendo lo que no tiene el país”, completó.