Bullrich: "El único golpe es el que se dan entre los miembros del Gobierno"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le respondió a la primera candidata a diputada nacional del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien había acusado a la oposición de preparar “un golpe blando”. "El único golpe es el que se dan entre los miembros del gobierno”, arremetió la exministra de Seguridad.

“Están en una lucha frontal entre ellos en el que cada uno dice una costa distinta”, afirmó Bullrich en Radio Rivadavia. Además, consideró que el oficialismo “tiene una falta de entendimiento institucional” que genera “mucha incertidumbre en el país” porque “son muchos gobiernos adentro de otro”.

Además, Bullrich tildó de "fascistas" los dichos del ministro de Economía Martín Guzmán, quien sostuvo que Mauricio Macri y la candidata a diputada nacional María Eugenia Vidal mantienen "una posición anti Argentina, anti soberanía, en contra de la patria".

"Hay que decirle a Guzmán que son consignas fascistas, que de decir que alguien es anti argentino por pensar distinto es quedarse en el pasado, y un agravio a la democracia argentina", destacó, y agregó: "Son frases que muestran un desconocimiento total de lo que significa una convivencia democrática en el país".

Por otro lado, Bullrich también hizo referencia al conflicto mapuche en Río Negro y calificó como “terroristas” los últimos acontecimientos registrados, por lo cual pidió desarrollar una política que “persiga penalmente” a los responsables. “Este Gobierno mandó algunos gendarmes, pero no es así. Hay que armar una política de investigación. Si no hay investigación ni persecución penal contra los responsables no sirve”, completó.