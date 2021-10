Neuquén: el oficialismo ganó en la capital y retuvo sus bancas en el Concejo

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) -que sumaba con la lista espejo Confluencia- se impuso en las elecciones municipales de la capital neuquina y retuvo las tres bancas que puso en juego en el Concejo Deliberante. La boleta que encabeza Claudio Domínguez obtuvo el 28,68% de los votos. Detrás quedó el radical Juan Pélaez, que sumaba con las listas espejos PRO y Nuevo Compromiso, con el 20,3%. En tercer lugar se ubicó el Frente de Todos.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, votó cerca de las 10 y aseguró que se registra “una exitosa participación”. “Hoy es un día histórico para la ciudad”, escribió en las redes sociales. Además, Gutiérrez acompañó al alcalde de Neuquén, Mariano Gaido, a emitir su voto en la Escuela N°67, como ya es una costumbre en los comicios provinciales.

Gaido manifestó que "es un momento histórico para la ciudad de Neuquén", en referencia al referéndum, y agregó que "los vecinos y vecinas están llevando adelante una votación, la primera en estos 117 años, donde participa toda la ciudadanía para determinar, a través de su voto, la modernización de la Carta Orgánica".

El candidato a concejal que encabeza las listas del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Confluencia con Vos, Claudio Domínguez, emitió su voto a en la escuela 296, donde manifestó que tenía "muy buenas expectativas porque tenemos un proyecto de ciudad moderna, planificada, inclusiva, participativa y una ciudad donde todos somos parte".



Además, destacó que la jornada será especial porque "es la primera vez que la ciudad de Neuquén tiene una consulta popular donde es el pueblo el que decide, y no un político. Más democrático que el pueblo para decir sí o no a la enmienda no existe".

En tanto, el primer candidato a concejal por los partidos Unión Cívica Radical, PRO y Nuevo Compromiso Neuquino, Juan Peláez, expresó su optimismo de "repetir los buenos resultados obtenidos por Cambia Neuquén en las PASO", tras emitir su voto pasadas las 9 en el C.P.E.M. 12, ubicado en calle Matheu 145.



Sin embargo, manifestó que "se podría evitado hacer tantas elecciones", en relación con los comicios legislativos locales y nacionales, y en referencia a la enmienda de la Carta Orgánica señaló que "se tuvo que hacer mucho trabajo de docencia para saber qué significaba".



Media hora más tarde, en el Polideportivo del barrio progreso, votó el candidato del Frente de Todos, Marcelo Zúñiga, donde destacó el cuidado y respeto por los protocolos observados en los lugares de votación.



Además, se refirió a la enmienda de la Carta Orgánica, al señalar que "hay mucha confusión" de la ciudadanía y que "no ha sido debatida" la propuesta de modificación de la Carta Orgánica, por lo cual manifestó que "hemos expresado nuestro rechazo".