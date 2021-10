Vocera de grieta, Cerruti toreó a Larreta y lo ascendió a "líder opositor"

La flamante portavoz del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, revivió el fuego de la guerra de los precios y le contestó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta -lo ascendió a “líder opositor” para meter cizaña en la interna de JxC, donde esa categoría está en discusión-, quien había asegurado que la lista de precios máximos “termina en desabastecimiento”. “No nos queda claro si sus dichos son un diagnóstico o un deseo”, dijo la exdiputada y agregó: “Un diagnóstico no es porque esa no es la realidad y, si es un deseo, es un problema que esté deseando que la población no pueda llevar su comida a la mesa”.

“Lo único que nos preocupa es que la oposición esté tratando de generar algo que le pueda generar mucho daño a la población, como puede ser el desabastecimiento”, dijo Cerruti este jueves en su primera conferencia de prensa desde su asunción como portavoz de la Casa Rosada. En este sentido, descartó de pleno esta posibilidad, de la que también habló el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, y adelantó que el Estado va a “cuidar los precios, controlar la inflación y garantizar que la cadena de producción y consumo esté al alcance de todas las argentinas y argentinos”.

Además, hizo referencia a la actualidad judicial de Mauricio Macri luego de la negativa del expresidente a presentarse a indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal contra las familias de la tripulación fallecida en el hundimiento del ARA San Juan. “Su actitud es absolutamente antirrepublicana y contradictoria con su discurso”, aseguró Cerruti y agregó: “No puede hablar de persecución. Soy una experta en su biografía y Macri ha sido procesado en todos los gobiernos democráticos, por lo cual evidentemente tiene alguna facilidad para estar en los márgenes de la justicia”.

También podés leer Espionaje ilegal: piden la detención de Macri por no presentarse a declarar

En este sentido, recordó que la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue convocada a "ocho indagatorias en un mismo día" durante el gobierno de Macri y destacó que “se presentó a todas” y “nunca dejó de estar a disposición de la justicia”,

De cara a las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre, se mostró optimista y afirmó que el oficialismo no hace “futurología”, sino que va a esperar “hasta el último voto” de la jornada. “Hemos escuchado y hemos tomado una serie de medidas que nos hacen pensar que se va a revertir ese resultado”, señaló.

Más allá del futuro resultado, Cerruti reiteró la convocatoria oficialista hacia las fuerzas políticas opositoras y sectores empresariales, sindicales y económicos para “consensuar los grandes temas de la Argentina”. “Tenemos diferentes miradas y modelos, pero aún en esas visiones contrapuestas siempre entendemos que la democracia es el terreno de los diálogos”, declaró y completó: “Hay un espíritu del Frente de Todos de convocar a la oposición al diálogo y al acuerdo”.