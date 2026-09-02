PAMI: Verónica Pérez asume la coordinación ejecutiva tras la salida de Juan Cruz Montero

El ex coordinador ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) Juan Cruz Montero presentó su renuncia al cargo tras completar la transición con la abogada y escribana Verónica Pérez , quien asumirá al frente del área con el respaldo de Santiago Caputo .

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El recambio se concretó de manera ordenada y con la intención de mantener la continuidad de la gestión. Caputo acompañó personalmente a Pérez durante su presentación ante los equipos y las distintas áreas del PAMI, en una señal destinada a respaldar a la nueva responsable y garantizar una transición coordinada dentro del organismo.

La flamante funcionaria cuenta con experiencia previa en la administración pública. Antes de asumir esta responsabilidad, Pérez se desempeñó como directora de la Unidad de Gestión Local VIII (UGL VIII) del PAMI en San Martín, donde estuvo al frente de la gestión territorial del organismo.

La llegada de Pérez no implicará, según la información disponible, una modificación en la orientación que llevaba adelante la conducción. El objetivo del recambio es sostener el funcionamiento de las distintas áreas y las políticas públicas que desarrolla el PAMI, además de completar el traspaso de responsabilidades iniciado antes de la salida de Montero.

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Por su parte, el ex coordinador ejecutivo decidió dejar el puesto para concentrarse durante las próximas semanas en un proyecto personal vinculado con las elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield. Antes de formalizar su renuncia, Montero completó el proceso de transición y quedó a disposición de las nuevas autoridades para colaborar ante eventuales necesidades.

El movimiento se produjo después de un período de traspaso entre las dos conducciones. La presentación de Pérez ante los equipos del organismo y el acompañamiento de Caputo formaron parte de ese esquema, pensado para sostener la actividad administrativa y evitar interrupciones en las tareas que dependen de la Coordinación Ejecutiva.

Los otros cambios dentro del PAMI

En paralelo con la salida de Montero, Florencia Zicavo presentó su renuncia a la sindicatura por motivos personales. Tanto la ex síndica como el ex coordinador se despidieron de sus respectivos equipos y expresaron su disposición a acompañar a quienes asumirán las nuevas responsabilidades dentro del organismo.

Los cambios forman parte de una transición interna que, de acuerdo con la información aportada, no supone un giro en las políticas del PAMI. La nueva etapa tendrá a Pérez al frente de la Coordinación Ejecutiva y buscará mantener la continuidad del trabajo desarrollado hasta el momento en las diferentes áreas del organismo.