Neuquén: expectativa y recelos por la licitación de Mariano Gaido para el multimillonario negocio de la basura

El intendente de Neuquén Mariano Gaido apuesta a un centro ambiental como parte de su ofensiva en la obra pública.

El multimillonario negocio de la basura genera recelos y expectativas cada vez más grandes en la ciudad de Neuquén . El proyecto es una de las apuestas principales de la gestión del intendente Mariano Gaido , razón por la cual el proceso involucra fuertes intereses, revisa antecedentes, descubre secretos y actores clave.

El llamado a licitación del Centro Ambiental Neuquén (CAN) , atado a ese nuevo sistema de tratamiento de residuos, dispara miradas sugestivas desde el Concejo Deliberante , por ahora convidado de piedra en el tratamiento. Se prevé una inversión que no será menor a los 30 millones de dólares.

Gaido, que en su viaje por Japón estuvo interiorizándose en el asunto con empresas de ese país, promete gestar un cambio histórico que la ciudad más importante de la Patagonia podrá utilizar durante 50 años. La apuesta a la obra pública es también parte de la construcción del liderazgo político del intendente y parte central de su proyección provincial.

La basura está en el centro de la escena de la política de Neuquén desde hace tiempo. Ya el año pasado hubo licitaciones del sector que movieron intereses millonarios. Primero para hacerse cargo de la recolección domiciliaria y después para encargarse de los residuos patógenos.

Aunque no hubo grandes modificaciones, porque las empresas a cargo del servicio no variaron, la problemática de los residuos se instaló con fuerza en la agenda y se volvió un asunto de Estado.

complejo-ambiental-neuquen-humo La licitación del nuevo Complejo Ambiental Neuquén prevé una inversión mínima de 30 millones de dólares.

Gaido agita la temática desde hace tiempo, pero el trámite por la licitación del CAN está rodeado de secretos. La explicación oficial se reduce a que “se está trabajando” en el tema. El jefe comunal sueña con su “sistema modelo y orgullo” y por eso el viaje a Japón incluyó visitas a varios centros de ese tipo, que son de los más avanzados del mundo, aunque la gestión local no dejó trascender resultados concretos de vínculos con empresas.

El Grupo Roggio sigue en la Patagonia

Mientras tanto, en junio del año pasado, la Municipalidad adjudicó el servicio de recolección de residuos, limpieza y barrido de calles a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que conformaron las firmas Cliba Ingeniería Ambiental SA y Tecsan.

Ambas firmas están vinculadas al Grupo Roggio. Integran sus directorios Oscar José Martino, Ricardo Alberto Edelstein, Héctor Carminatti y Ricardo Luis Bocco.

La licitación fue avalada por el Concejo Deliberante y el nuevo contrato tiene una vigencia de ocho años, con la posibilidad de una prórroga de un año.

Las empresas, en ese caso, venían prestando el servicio desde 2015 y accedieron a dos prórrogas: primero en 2024 y después en enero de 2025. La adjudicación la monitoreó el secretario de Hacienda y Planificación Financiera, Juan Hurtado. También intervino en la resolución la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano.

Una sorpresa en Neuquén: BASAA

Esa misma UTE tenía a su cargo los residuos patógenos neuquinos desde 2013. Sin embargo, hacia 2019 se produjeron cambios sorpresivos cuando esa área del negocio pasó a ser gestionada por la firma BASAA S.A.

Ese traspaso, que incluyó el manejo del Complejo Ambiental Neuquén, fue autorizado por el entonces intendente Guillermo Monzani, con respaldo del secretario de Servicios Urbanos Emilio Molina. Monzani estuvo solo dos meses al frente del municipio, ya que completó el mandato del fallecido Horacio “Pechi” Quiroga desde el 10 de octubre de 2019. En diciembre de ese año, asumió Gaido.

guillermo monzani Guillermo Monzani, hoy diputado de Fuerza Libertaria: en su breve intendencia de 2019 tomó una decisión aún vigente sobre la basura de la ciudad.

Monzani es hoy diputado provincial de Fuerza Libertaria. Ante una consulta de Letra P respecto de la licitación que se viene, no quiso fijar posición porque, argumentó, está alejado de la gestión local y de esos asuntos de la ciudad.

Mariano Gaido y una redeterminación de precios

Después BASAA ganó la licitación de 2023 y hubo una prórroga en 2024. En noviembre del año pasado, la Municipalidad de Neuquén convocó a una nueva licitación para contratar el servicio público de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patógenos y especiales.

La Licitación Pública N° 13/2025 tuvo un presupuesto oficial de $5.110.559.370,72, un plazo contractual de tres años y la posibilidad de una prórroga de un año adicional a favor del municipio. No se informó que haya existido una adjudicación formal y se esperan respuestas de las consultas periodísticas que se hicieron al municipio. En tanto, fuentes de diversos ámbitos vinculadas al desarrollo de esas tareas confirmaron que en la actualidad el servicio lo sigue prestando la misma empresa.

El 28 de enero de este año, la Municipalidad, a través de un decreto, accedió a un pedido de redeterminación de precios que formuló la empresa por servicios del año pasado. La contratista salió favorecida en $8.020.637,34.

Según el Boletín Oficial de Neuquén del 29 de junio del año pasado, el presidente de BASAA es Oscar Horacio Miró. Jorge Ramón Miró aparece como vicepresidente y Sergio Gabriel Slabovik como director suplente. Ya no figura Roberto Walter Poplawski, que en 2022 era vice.

Antes de ser BASAA S.A, la firma fue Britos S.A. La empresa decidió en 2023 el traslado de su sede social desde Buenos Aires a Neuquén.

BASAA también explora otros negocios, además de la basura. Incluye construcción y administración de obras públicas y privadas, además de saneamiento ambiental y actividades vinculadas a sectores como hidrocarburos.

La apuesta de Mariano Gaido

Con esos antecedentes bajo la lupa, en el Concejo Deliberante miran de reojo el proceso que viene, que es el más importante: la apuesta multimillonaria al Complejo Ambiental Neuquén, que el intendente Gaido siempre propagandizó como “el proyecto ambiental más ambicioso de la Patagonia”.

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El objetivo es dar respuesta al tratamiento integral de los residuos generados en la región metropolitana Confluencia, en una superficie proyectada de 160 hectáreas para albergar, tratar y aprovechar diversos tipos de residuos, desde domiciliarios hasta industriales y patogénicos.

La idea es ubicar ese predio lejos del núcleo urbano, en la zona de la Ruta 67, entre Nueva Esperanza y el Mari Menuco, según la iniciativa oficial. Neuquén apunta a altos estándares tecnológicos y ambientales, también con la idea de la generación de energía a partir de los residuos.

El Concejo Deliberante mira de reojo

El concejal José Luis Artaza, de Fuerza Libertaria, confirmó ante una consulta de Letra P que el cuerpo legislativo no ha sido ni consultado ni informado sobre la licitación multimillonaria.

Ya en noviembre del año pasado, cuando se presentó el Presupuesto, el subsecretario de Hacienda, Juan Dutto, tiró una primera piedra cuando dijo que el proyecto del CAN no sería puesto en manos de los ediles. “Eso se licita, no hace falta que tenga un tratamiento especial”, dijo Dutto.

juan-dutto-subsecretario-hacienda-la-municipalidad-neuquen Juan Dutto, subsecretario de Hacienda del gobierno municipal de Neuquén.

La oposición puso el grito en el cielo, pero los cuestionamientos se apagaron con la llegada del verano. La inversión inicial en el Complejo Ambiental, admitió el funcionario, duplicará lo que se recaudó por el tributo específico, la tasa CAN, que en la actualidad pagan unos 100.000 contribuyentes y 220 empresas.

Una ordenanza del 30 de noviembre de 2023 determinó que esos fondos se inmovilicen hasta la realización de la obra del CAN. El gobierno municipal asegura que la obra se terminará este año, pero todavía no se ven avances concretos y la expectativa es cada vez mayor.

La gestión insiste en que el expediente del nuevo predio no ingresará al Concejo Deliberante. El Ejecutivo tampoco expone por el momento documentación técnica vinculada al traslado y el saneamiento del área actual.