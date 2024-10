Seguridad: el ministro Javier Alonso, bajo la lupa

Policías locales y armas no letales

Existen dos temas clave que el ministro aún no define: la implementación de policías locales y el uso de armas no letales. En ambos puntos, uno de los mayores críticos es Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, quien ha manifestado públicamente su disconformidad. Sujarchuk anunció recientemente que creará una policía municipal y adquirirá pistolas Byrna, armas no letales que operan con dióxido de carbono.