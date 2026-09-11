La Liga de Intendentes recibió a Ricardo Quintela: federalismo y una alternativa para 2027

La Liga de Intendentes recibió a Quintela en San Vicente.

La Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires recibió este viernes al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el Museo Quinta 17 de Octubre, en San Vicente, para analizar la situación económica, el impacto de las políticas del Gobierno nacional y la construcción de una agenda federal con proyección hacia 2027.

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El encuentro tuvo como uno de sus ejes centrales el fortalecimiento del federalismo y la situación económica de las provincias. Los jefes comunales y el mandatario riojano evaluaron los efectos de las medidas nacionales sobre las familias, con foco en la pérdida de empleo y el aumento del endeudamiento, además de las dificultades que atraviesan las pymes y las industrias.

En el plano político, los participantes coincidieron en la defensa de las economías regionales y del desarrollo productivo como bases para una alternativa nacional. La mirada federal e industrial apareció como uno de los principales puntos de acuerdo entre la Liga de Intendentes y Quintela, con la mira puesta en la discusión política de 2027 y en la elaboración de una propuesta que represente a las provincias.

Federalismo y producción, los ejes de la reunión La conversación también incluyó un diagnóstico sobre las asimetrías entre las provincias y la necesidad de fortalecer herramientas de desarrollo local. En ese marco, los intendentes plantearon la importancia de sostener políticas públicas que acompañen la actividad económica, el empleo y la producción en los distintos distritos bonaerenses, frente a los efectos que atribuyen a la crisis económica.

Para la Liga de Intendentes, el intercambio con Quintela forma parte de una agenda de encuentros con dirigentes del peronismo y referentes institucionales. El espacio busca consolidar una mesa de discusión política y de gestión que articule las demandas de los municipios con una propuesta de alcance nacional y una mirada centrada en las necesidades de las provincias.

La ronda ya incluyó reuniones con el gobernador bonaerense Axel Kicillof; Sergio Massa; el diputado nacional Máximo Kirchner; y el vicepresidente del PJ Nacional y senador José Mayans. Esos contactos integran una serie de conversaciones con distintos sectores del peronismo para debatir la coyuntura y los desafíos de la fuerza opositora. La Liga de Intendentes amplía su ronda política La integración del espacio reúne a jefes comunales de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Participan Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achaval (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Mariel Fernández (Moreno) y Gustavo Menéndez (Merlo). También, Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Juan de Jesús (La Costa), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Con la reunión con Quintela, La Liga de Intendentes sumó un nuevo capítulo a su esquema de vínculos políticos, con el objetivo de instalar una agenda federal, productiva e industrial rumbo a 2027.