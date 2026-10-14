PROFED lanza un curso para formar dirigentes en gestión municipal

Propuesta Federal para el Cambio (PROFED) pondrá en marcha este jueves 15 de octubre en La Plata su programa de formación en gobierno local, destinado a dirigentes, militantes y equipos técnicos. Durante octubre se dictarán tres clases sobre liderazgo político, funcionamiento del municipio bonaerense y planificación estratégica de la ciudad.

La capacitación se extenderá hasta el 17 de diciembre de 2026 y estará compuesta por diez encuentros presenciales de 90 minutos, que se realizarán todos los jueves de 18 a 19 en el hotel Howard Johnson de El Retiro, en la capital bonaerense. La modalidad será presencial y contará con materiales de apoyo digital.

De acuerdo con la fundamentación del programa, la propuesta reúne herramientas políticas, institucionales y de gestión para comprender el funcionamiento de un municipio y transformar las necesidades de la comunidad en decisiones públicas viables. Su referencia institucional principal será el régimen municipal de la provincia de Buenos Aires, con ejemplos de municipios de distintas escalas y características.

La convocatoria está dirigida a afiliados, militantes, dirigentes y simpatizantes de PROFED, a referentes barriales y de instituciones, y a concejales, asesores, funcionarios y equipos profesionales. No se requieren conocimientos previos y la organización promoverá la participación de jóvenes y la conformación de equipos con experiencias políticas, técnicas y territoriales diversas.

El primer encuentro, el jueves 15 de octubre, estará a cargo del licenciado Juan Pablo Zabala y llevará el título Política, liderazgo y vocación de gobierno. Abordará la historia, los principios, la carta orgánica y la plataforma de PROFED, junto con la vocación de servicio, la integridad, la rendición de cuentas y la participación de jóvenes y mujeres. Esa misma jornada se conformarán los equipos de trabajo.

El jueves 22 de octubre, el doctor Franco Giaccio dictará la clase El municipio y el funcionamiento del gobierno local. El temario incluye las relaciones entre la Nación, la Provincia y los municipios, la Constitución provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades, el rol del intendente, las secretarías y el Concejo Deliberante, además de ordenanzas, decretos y mecanismos de control de los funcionarios.

El ciclo de octubre cerrará el jueves 29 con Diagnóstico y planificación estratégica de la ciudad, nuevamente con Zabala. Se trabajará con fuentes de información demográfica, social, económica, fiscal y territorial, relevamientos por barrios, árbol de problemas, FODA e indicadores. Como práctica, cada equipo deberá seleccionar cinco problemas prioritarios y definir su diagnóstico inicial.

Metodología y plan de gobierno como trabajo final

Cada clase se dividirá en 55 minutos de exposición, 20 minutos de aplicación práctica y 15 minutos de preguntas y puesta en común. Los contenidos se aplicarán de manera progresiva sobre un caso municipal transversal, ficticio o construido con datos públicos.

A lo largo de la cursada, los equipos elaborarán un Plan de Gobierno Local 2027–2031, con prioridades, responsables, recursos e indicadores, y una propuesta para los primeros cien días de gestión.

La ética pública, la transparencia, la participación ciudadana, la igualdad de oportunidades y el uso responsable de datos atravesarán todo el programa. Además, un repositorio digital reunirá presentaciones, lecturas seleccionadas, fichas de trabajo y devoluciones de los docentes.