Francisco Azcué anunció obras por $2800 millones en Concordia con fondos propios

Francisco Azcué anunció obras por $2.800 millones para Concordia, en Entre Ríos.
Francisco Azcué anunció un plan de obras públicas en Concordia por más de $2.800 millones, financiado con recursos municipales. Las intervenciones corresponden a licitaciones para pavimentación y repavimentación de calles y forman parte de un programa de infraestructura urbana previsto para distintos barrios de la ciudad, principal distrito de la costa del Uruguay en Entre Ríos.
Las intervenciones alcanzarán a los barrios Centenario, Universidad, Villa Adela, Sarmiento/Víctor Oppel, Don Jorge y Parque, zonas donde se priorizó la circulación del transporte público, la cercanía a establecimientos educativos y la generación de anillos de tránsito que mejoren la movilidad urbana. Los trabajos se enmarcan en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.
Además de las tareas de pavimentación y repavimentación, el proyecto contempla la renovación completa de las redes de infraestructura sanitaria. Esto incluye el recambio de cañerías de agua potable, la modernización de la red cloacal, las conexiones domiciliarias y la colocación de nuevas válvulas de seccionamiento e hidrantes. Según aseguraron voceros del Ejecutivo local, estas obras permitirán mejorar la calidad y confiabilidad de los servicios para los vecinos de las zonas intervenidas.
“Orden y gestión”
Durante el anuncio, Azcué remarcó que las obras “son el resultado de un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas y de una gestión basada en la previsibilidad”.
Señaló que, “tras dos años de reordenar el funcionamiento del municipio y reducir gastos innecesarios”, fue posible comenzar a ejecutar proyectos de infraestructura de magnitud con fondos propios.
Azcué subrayó que su administración recibió “un municipio desordenado y endeudado”, situación que fue revertida “mediante una gestión responsable”. “Gracias a ese proceso, hoy podemos destinar el 20% del presupuesto municipal a obras de infraestructura, con la aspiración de alcanzar el 35% en el futuro, consolidando una política pública orientada al desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida”, apuntó.
Detalles del plan de 37 cuadras
El denominado plan de 37 cuadras absorberá una inversión superior a los $2100 millones e incluye la pavimentación de distintos tramos estratégicos de la ciudad, entre ellos calles La Pampa, JJ Valle, Paula Albarracín de Sarmiento, Moulins, Ecuador, Avenida Unión e Idelfonso Cuadrado, mejorando la conectividad entre barrios.
En paralelo, se ejecutará la repavimentación de la calle Ricardo Rojas, en el tramo comprendido entre Concejal Veiga y Diamante, con una inversión superior a los $780 millones. Para ambas licitaciones se presentaron las empresas Luis Losi SA, Piuterra SA, MEM Ingeniería SA, José Eleuterio Pitón SA y Vecchio SRL.