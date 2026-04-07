Francisco Azcué anunció obras por $2800 millones en Concordia con fondos propios

Francisco Azcué anunció un plan de obras públicas en Concordia por más de $2.800 millones , financiado con recursos municipales. Las intervenciones corresponden a licitaciones para pavimentación y repavimentación de calles y forman parte de un programa de infraestructura urbana previsto para distintos barrios de la ciudad, principal distrito de la costa del Uruguay en Entre Ríos .

El intendente anticipó que su gestión proyecta obras por 15 millones de dólares para este año, que equivalen al 20% del presupuesto municipal. “Queremos llegar al 35% destinado a este tipo de políticas públicas”, sostuvo el alcalde.

Las intervenciones alcanzarán a los barrios Centenario, Universidad, Villa Adela, Sarmiento/Víctor Oppel, Don Jorge y Parque, zonas donde se priorizó la circulación del transporte público, la cercanía a establecimientos educativos y la generación de anillos de tránsito que mejoren la movilidad urbana. Los trabajos se enmarcan en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

Además de las tareas de pavimentación y repavimentación, el proyecto contempla la renovación completa de las redes de infraestructura sanitaria. Esto incluye el recambio de cañerías de agua potable, la modernización de la red cloacal, las conexiones domiciliarias y la colocación de nuevas válvulas de seccionamiento e hidrantes. Según aseguraron voceros del Ejecutivo local, estas obras permitirán mejorar la calidad y confiabilidad de los servicios para los vecinos de las zonas intervenidas.

Durante el anuncio, Azcué remarcó que las obras “son el resultado de un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas y de una gestión basada en la previsibilidad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LucianoDOlio/status/2041563694606266467&partner=&hide_thread=false Con orden y previsibilidad, Concordia avanza.

La Municipalidad invertirá más de $2.800 millones en pavimento y repavimentación con recursos propios, mejorando calles, servicios y seguridad vial en distintos barrios. #Concordia #ObrasPúblicas #Gestión #Infraestructura pic.twitter.com/vDb6AZQ8Wt — Luciano Dell 'Olio (@LucianoDOlio) April 7, 2026

Señaló que, “tras dos años de reordenar el funcionamiento del municipio y reducir gastos innecesarios”, fue posible comenzar a ejecutar proyectos de infraestructura de magnitud con fondos propios.

Azcué subrayó que su administración recibió “un municipio desordenado y endeudado”, situación que fue revertida “mediante una gestión responsable”. “Gracias a ese proceso, hoy podemos destinar el 20% del presupuesto municipal a obras de infraestructura, con la aspiración de alcanzar el 35% en el futuro, consolidando una política pública orientada al desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida”, apuntó.

Detalles del plan de 37 cuadras

El denominado plan de 37 cuadras absorberá una inversión superior a los $2100 millones e incluye la pavimentación de distintos tramos estratégicos de la ciudad, entre ellos calles La Pampa, JJ Valle, Paula Albarracín de Sarmiento, Moulins, Ecuador, Avenida Unión e Idelfonso Cuadrado, mejorando la conectividad entre barrios.

En paralelo, se ejecutará la repavimentación de la calle Ricardo Rojas, en el tramo comprendido entre Concejal Veiga y Diamante, con una inversión superior a los $780 millones. Para ambas licitaciones se presentaron las empresas Luis Losi SA, Piuterra SA, MEM Ingeniería SA, José Eleuterio Pitón SA y Vecchio SRL.