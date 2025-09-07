ELECCIONES | BUENOS AIRES

De la mano del intendente Federico Achával, Fuerza Patria arrasó en Pilar

El peronismo arañó el 60% y duplicó en votos a La Libertad Avanza. El oficialismo local se quedó con ocho de las doce bancas del Concejo en juego.

El intendente Federico Achával revalidó su poder territorial en Pilar, donde Fuerza Patria logró un triunfo contundente en las elecciones de este domingo: al cierre de esta nota, obtenía el 60% de los votos, sacándole 30 puntos de ventaja a La Libertad Avanza (LLA).

Triunfo holgado y consolidación del poder local

En un clima de festejo, el jefe comunal celebró la victoria junto a la militancia y a sus candidatos a concejales. Desde el escenario del búnker oficialista, Achával agradeció el respaldo del electorado: “Pilar decidió seguir avanzando con un modelo de crecimiento, inclusión y justicia social”, afirmó.

Achával fue el único postulante que superó los 100 mil votos, con más de 110 mil sufragios a su favor. La elección significó una mejora notable respecto a las primarias de agosto, en las que había conseguido el 46%, mientras que Neuspiller había alcanzado el 27%.

El tercer puesto fue para Juan Martín Tito, de La Libertad Avanza, quien logró alrededor del 10% y se consolidó como una fuerza emergente pero aún sin capacidad de disputar los primeros lugares.

El rol de la gestión y el respaldo a Sergio Massa

El intendente reelecto destacó los logros de su gestión como una de las claves del triunfo, en especial en materia de salud, educación e infraestructura. Además, ratificó su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien también se impuso en Pilar.

“El pueblo sabe quién está cerca y quién sólo aparece en campaña. Esta elección fue una muestra de confianza en el camino que estamos construyendo”, dijo Achával.

Composición del Concejo Deliberante

Con los resultados obtenidos, el oficialismo conservará la mayoría en el Concejo Deliberante, lo que le permitirá a Achával avanzar con su agenda de gobierno sin mayores obstáculos legislativos. La lista de concejales encabezada por Eva Molina ingresará con al menos cinco bancas nuevas.

Un nuevo mandato con proyección provincial

El intendente también recibió el respaldo del Gobernador Axel Kicillof, quien logró la reelección en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, se espera que Pilar mantenga una relación fluida con el Gobierno provincial, lo que podría facilitar nuevos proyectos de inversión y obras públicas para el distrito

