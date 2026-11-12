Lisandro Almirón se subió a la visita de Karina Milei a Corrientes y se acomoda de cara a 2027

El diputado nacional por Corrientes , Lisandro Almirón , se sumó a la comitiva que acompañó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , durante su visita a la provincia. La actividad tuvo un carácter técnico, pero también le permitió al dirigente libertario ganar protagonismo en un escenario político atravesado por las disputas de cara a 2027.

La recorrida se desarrolló en el Comando Operativo de Emergencias (COE) , donde las autoridades nacionales recibieron un informe sobre la emergencia hídrica que afectó a la región. Sin embargo, para Almirón, la presencia junto a las principales figuras del Gobierno nacional también representó una oportunidad para recuperar centralidad política de cara a las elecciones del año próximo, cuando deberá definir si pelea por renovar su estadía en la Cámara de Diputados .

El movimiento tiene un trasfondo electoral. Al legislador se le terminará su mandato y necesitará renovar su representación para continuar en el Congreso . Fue candidato a gobernador en 2025 , pero el magro resultado obtenido condicionó sus posibilidades de consolidación dentro del espacio libertario correntino.

En ese contexto, la visita de la hermana del Presidente le ofreció una vidriera institucional y política que volvió a poner a Almirón en el primer plano, compartiendo actividad con el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto ; y otros funcionarios de primera línea de la administración de Javier Milei .

La presencia del diputado tampoco pasó inadvertida por el escenario que comenzó a configurarse en la provincia. En los últimos meses crecieron las versiones sobre un eventual entendimiento entre la Casa Rosada y el gobernador Juan Pablo Valdés , una posibilidad que podría modificar el mapa de alianzas y reordenar las relaciones de fuerza dentro del oficialismo correntino.

La recorrida se desarrolló en el Comando Operativo de Emergencias (COE).

El eventual acercamiento entre la Casa Rosada y la administración provincial abre interrogantes dentro del radicalismo. Un eventual entendimiento con el oficialismo nacional podría modificar las estrategias electorales del partido que gobierna la provincia del Norte Grande desde el 2001, obligando a sus principales referentes a definir posiciones frente al crecimiento de La Libertad Avanza en el distrito.

Mientras tanto, Almirón busca sostener su lugar dentro del armado libertario. Su participación en la comitiva nacional le permitió exhibir cercanía con el núcleo de decisiones del gobierno y reforzar su presencia en una provincia donde las negociaciones políticas comenzaron a adquirir un peso cada vez mayor.

La emergencia hídrica y el operativo nacional en Corrientes

En el plano operativo, la presentación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, incluyó un relevamiento de 25 localidades de cuatro provincias. El informe registró 4.547 personas evacuadas y autoevacuadas, con Chaco y Corrientes como los territorios más afectados.

En la provincia correntina se contabilizaron 2.005 personas afectadas, entre 468 evacuados y 1.537 autoevacuados. Corrientes Capital concentró 687 casos, seguida por Itatí, con 518; Paso de la Patria, con 228; e Isla Apipé, con 211.

Karina Milei, Diego Santilli y Lisandro Almirón.

El río Paraná alcanzó los 6,82 metros a la altura de Corrientes Capital, por encima del nivel de alerta, aunque todavía por debajo del nivel de evacuación. agenda también estuvo vinculada con la coordinación de respuestas ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

La comitiva incluyó a representantes de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y el Ejército Argentino. A su llegada al aeropuerto provincial, los funcionarios nacionales fueron recibidos por el gobernador Juan Pablo Valdés, en una postal institucional que también alimentó las especulaciones sobre el vínculo político entre ambas administraciones.

Así, una actividad centrada en la emergencia hídrica terminó por ofrecer una nueva señal del reacomodamiento político en Corrientes. Para Almirón, que deberá renovar su banca en 2027 después del revés electoral del año anterior, la cercanía con la conducción nacional apareció como una herramienta para recuperar terreno. En paralelo, la posibilidad de un acuerdo entre Milei y Valdés promete profundizar las diferencias dentro del radicalismo provincial.