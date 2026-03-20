El Grupo Aire de Santa Fe quiere jugar en Rosario y evalúa comprar una radio y un portal con dueños de salida

Los hermanos Vignati buscan desprenderse de Radio Sí (FM 98.9) y del portal Rosario Plus. Hace al menos seis meses que exploran opciones, con un activo que arrastra deudas y perdió peso en la plaza rosarina. Un jugador pesado de Santa Fe posó sus ojos sobre esos medios, pero aún no concretó la operación.

La familia oriunda de Arteaga intenta vender una parte relevante de su división de medios , hoy reducida a una planta de 15 personas, entre empleados y colaboradores. Las dificultades económicas que se fueron acumulando en los últimos años, en un escenario cada vez más concentrado y adverso para los medios locales, le quitan atractivo a la operación.

Como parte de una estrategia para revalorizar los activos, el grupo mudó sus estudios al cruce de las peatonales Córdoba y San Martín . Desde allí apostó a reforzar el perfil digital, con foco en el streaming y la producción audiovisual.

En las últimas semanas empezó a circular el nombre de un posible interesado: Luis Alberto Mino , titular de Aire de Santa Fe , que busca expandirse en Rosario. Fuentes del grupo reconocen que hubo un primer contacto hace más de un año y que el diálogo se retomó recientemente.

Por ahora, sin embargo, no pasó de un intercambio de información sobre los activos de los medios rosarinos. Ambas partes bajan el tono. Los Vignati aseguran que no hay nada para anunciar y en el entorno de Mino señalan que se trata de una opción más dentro de varias alternativas que tienen en evaluación.

El declive de un proyecto

El origen del grupo vendedor se remonta a enero de 2015, cuando Rosario Plus se lanzó con Marcelo Lewandowski como cara visible, acompañado por Daniel Di Paola y otras figuras reconocidas. Detrás, la inversión de los Vignati y la compra de la frecuencia 98.9 a Carlos Molfino marcaron el nacimiento de Prensa y Medios Santafesinos del Sur S.A.

RADIO SI

El desembarco generó ruido en un ecosistema mediático en transformación, pero el impulso inicial se fue diluyendo. Lewandowski dejó el grupo a mediados de 2019, ya enfocado en la política.

Para entonces, varias de las figuras originales del grupo se habían alejado por incumplimientos y las dificultades económicas eran evidentes. En septiembre de aquel año, los trabajadores se declararon en estado de alerta permanente por salarios impagos, en un contexto de atrasos reiterados que afectaban al personal de planta y a colaboradores.

Ajuste, cambios de perfil y un mercado difícil

Lejos de revertirse, la situación se profundizó en los años siguientes. El grupo se achicó y en 2023 Radio Sí relanzó su programación con perfiles más jóvenes, una impronta más militante y costos más bajos. También incorporó la retransmisión de contenidos de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo (AM 530).

En paralelo, y pese a la fragilidad económica, los Vignati se metieron en la disputa por la compra de Telefe Rosario, entonces en manos de Paramount. La operación finalmente no prosperó y formaba parte de una estrategia más amplia de la multinacional, que evaluaba vender por separado sus señales provinciales.

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Hoy, el dato concreto es que Radio Sí y Rosario Plus están en venta. El interés de Mino aparece en el radar, pero sin definiciones inminentes. En un mercado cada vez más concentrado y competitivo, el futuro del grupo sigue abierto y atado a una negociación que, por ahora, no termina de despegar.