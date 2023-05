Los nueve días del Frente de Todos

Victoria Tolosa Paz contó al aire que todo el viernes estuvo pendiente de los videographs de los canales de noticias. La bomba tempranera de Gustavo Silvestre había intervenido la agenda mediática y la ministra de Desarrollo Social no fue la única integrante del gabinete del Frente de Todos que estuvo esperando un URGENTE que nunca llegó, como si fuera un cliffhanger de final de temporada de una serie de Netflix. Cristina Fernández de Kirchner decidió ser candidata en 2023, afirmó el periodista, después de que la propia vicepresidenta cerrara 2022 prometiendo que no sería candidata "a nada". Fueron -siguen siendo- horas de especulaciones en la coalición peronista , en la recta final hacia el plazo autoimpuesto del 16 de mayo. Como en todo lo que se debate en el FdT, hay dos posturas enfrentadas .

En nueve días se realizará el demorado Congreso del PJ Nacional, un órgano que en otros años impares se ha juntado en febrero para sellar la participación del partido en un frente electoral. Con 900 votos peronistas en un mismo lugar, la cumbre no suele ser traumática, ya que lo único que hace es firmar una instancia formal. No define quién será el candidato o la candidata , ni tampoco si habrá internas. En la Casa Rosada se negocia para que esas definiciones se preacuerden antes del noveno día. ¿Qué debería ocurrir? Una reunión Fernández-Fernández de Kirchner .

Con el renunciamiento presidencial a aspirar a la reelección, no pasó. Con el acto de la vicepresidenta en el Teatro Argentino, donde supo lanzarse en 2005 (a senadora) y 2007 (a presidenta), tampoco. "Seguimos igual de desordenados que el año pasado, hay falta de conducción política" , se lamentan en un despacho donde no le buscan la quinta pata al gato. Hay contactos subterráneos que están buscando cerrar un reencuentro del exbinomio antes de su cuarto aniversario: el 18 de mayo de 2019, @CFKArgentina posteó el video con la fórmula. En un sector del frentetododismo ya se resignan a que no exista el cara a cara, pero esperan, al menos, que se firme el contrato a través de enviados. Asoma el problema, otra vez, del teléfono descompuesto .

Foto conjunta, pronostican, no habría en ningún caso. Que no haya insultos en el Congreso del PJ debería oficiar de prueba concluyente que hubo una negociación tras bambalinas. "No pueden tirar a Alberto por la ventana", resisten en lo que supo ser el albertismo. No es una defensa desde el punto de vista argumentativo para sumar a un relato electoral oficialista que no puede ser 100% opositor (algo de la administración del FdT deberán rescatar en Argentina Debate), sino financiero.